Timnas Indonesia taklukkan Turkmenistan 2-0 pada FIFA Matchday

SINAR HARAPAN--Tim nasional Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jumat malam.



Gol kemenangan Indonesia masing-masing dicetak oleh Dendy Sulistyawan pada menit ke-19 dan Egy Maulana Vikri menit ke-90+1.



Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia langsung menyerbu pertahanan Turkmenistan dari sisi kanan, namun pertahanan lawan masih cukup kokoh.



Turkmenistan bahkan sempat mendapat peluang pertamanya pada menit ke-5 melalui Ballakov Velmyrat, namun tendangan keras dari luar kotak penalti tersebut berhasil ditepis penjaga gawang Indonesia Nadeo Arga Winata dan hanya menghasilkan tendangan pojok.



Hingga menit ke-15, meski kedua tim semakin meningkatkan intensitas permainan, namun tidak ada peluang yang berarti.



Indonesia akhirnya dapat unggul pada menit ke-19 melalui tendangan jarak jauh melambung Dendy Sulistyawan yang tidak bisa dibendung oleh kiper Turkmenistan Babayev Batyr.



Gol tersebut membuat tuan rumah untuk sementara unggul 1-0.



Meski unggul, tim Garuda senior tidak mengendorkan serangan, begitu juga dengan tim yang berjuluk The Karakum Warriors.



Giliran Turkmenistan yang membuat peluang melalui Tagayev Elman yang menendang bola dari luar kotak penalti, namun bola melebar ke samping kanan gawang Nadeo.



Hingga wasit meniup peluit tanda turun minum, skor 1-0 tetap bertahan untuk keunggulan tuan rumah.



Pada babak kedua, Indonesia tidak mengubah strategi dan langsung menyerang pertahanan Turkmenistan. Dendy Sulistyawan, sang pencetak gol pada babak pertama kembali mendapat peluang pada menit ke-47, namun sontekannya masih melambung di atas mistar gawang Turkmenistan.



Turkmenistan yang tertinggal 0-1 juga tetap berusaha untuk membuat peluang dan tim sepak bola asal Asia Tengah tersebut mendapat peluang pada menit ke-61 melalui Tirkishov Shanazar, namun tendangannya tipis di atas mistar gawang Indonesia.



Tidak berselang lama, pada menit ke-65, Turkmenistan kembali mendapat peluang emas melalui tendangan bebas yang diambil oleh Tagayev Elman, namun tendangannya membentur mistar gawang Nadeo.



Indonesia pada menit ke-75, kembali mendapat peluang namun tendangan Adam Alis masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Babayev Batyr.



The Karakum Warriors melalui Nurmyradov Selim beberapa kali melepaskan tembakan ke arah gawang Indonesia namun masih tidak bisa menjebol gawang yang dijaga Nadeo Arga Winata.



Pada menit-menit akhir, tepatnya 90+1, Egy Maulana Vikri membawa Indonesia unggul 2-0 melalui tendangannya yang bersarang di sebelah kanan gawang Turkmenistan.



Dan hingga wasit asal Malaysia Muhammad Usaid bin Jamal meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor 2-0 tidak berubah untuk kemenangan Indonesia.



Berikut susunan pemain kedua tim:



Timnas Indonesia:

Nadeo Arga Winata (PG), Alfeandra Dewangga Santosa, Jordi Amat, Sandy Henny Walsh, Moh. Edo Febriansah, Asnawi Mangkualam Bahar (C), Adam Alis Setyano, Ricki Kambuaya, Marc Anthony Klok, Saddil Ramdani, Dendy Sulist Yawan.

Pelatih: Shin Tae-yong



Timnas Turkmenistan:

Babayev Batyr (PG), Annagulyyev Guychmyrat, Bashimov Abdy, Mammedov Ybrayym, Soyunov Shohrat, Annayev Myrat, Ballakov Velmyrat, Mingazov Ruslan, Tamurkin Ilya, Tagayev Elman (C), Tirkishov Shanazar

Pelatih: Orazov Mergen