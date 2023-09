Ester dan Komang Bentrok di Semi Final, Indonesia Pastikan Satu Wakil di Final Indonesia Masters 2023

SINAR HARAPAN--Sektor tunggal putri dipastikan mengamankan satu tempat untuk wakil Indonesia di final Indonesia Masters 2023 menyusul terjadinya laga "All Indonesian" di semifinal antara Ester Nurumi Tri Wardoyo melawan Komang Ayu Cahya Dewi.



Ester dan Komang akan saling berhadapan pada babak semifinal yang akan berlangsung Sabtu (9/9) di GOR PBSI Jalan Pancing Medan, Sumatera Utara.



Ester maju ke semifinal setelah di perempat final, Jumat, mengalahkan pebulu tangkis Jepang Riko Gunji dengan skor 21-11, 10-21, 24-22



Pada pertandingan ini juara Xpora Indonesia International Challenge 2023 itu mengaku senang bisa melangkah ke semifinal turnamen level BWF Tour Super 100 untuk kali pertama.



Tunggal putri rangking 69 dunia itu bahkan sampai meneteskan air mata seusai melangkah ke empat besar turnamen berhadiah total Rp1,5 miliar tersebut.



“Senang rasanya bisa melangkah ke semifinal turnamen Super 100 perdana saya. Perasaannya setelah laga ini campur aduk antara senang dan sedih,” ungkapnya.



Pada pertandingan hari ini, runner up Bahrain International Series 2022 itu mengaku sempat kehilangan fokus saat sudah unggul di gim pertama.



Beruntung pada gim penentuan Ester bisa kembali fokus untuk mengakhiri laga dengan kemenangan dalam tempo 59 menit melawan runner up Indonesia Masters edisi 2022 di Malang itu.



“Pada pertandingan hari ini saya mencoba mengontrol permainan sejak awal laga. Sayang di gim kedua permainan saya malah tidak keluar, beruntung pada gim penentuan bisa fokus melewati poin demi poin dan meraih kemenangan,” tambah Ester.



Sementara itu, Komang, tunggal putri asal Pulau Dewata itu melangkah ke empat besar seusai mengalahkan wakil Taiwan Huang Yu-Hsuan dengan skor 21-19, 21-13.



Kemenangan tunggal putri kelahiran 21 Oktober 2002 itu terbilang mengejutkan mengingat Komang tidak dalam kondisi terbaik turun di BNI Indonesia Masters 2023.



Juara Nantes International Challenge 2023 itu mampu memberikan pembuktian bahwa tidak ada halangan untuk menjadi yang terbaik sepanjang mampu memainkan permainan terbaik.



“Senang rasanya bisa diberikan kemenangan di laga ini dan melangkah ke semifinal,” ungkap Komang.