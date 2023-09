Setelah Kalahkan AS Kini Lithuania Permalukan Slovenia

SINAR HARAPAN--Setelah secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim Amerika Serikat pada babak penyisihan grup, Lithuania kini mempermalukan bintang NBA Luka Doncic bersama negaranya Slovenia dengan memberinya kekalahan 100-84 pada babak klasifikasi Piala Dunia FIBA 2023 di Mall of Asia Arena Manila Filipina, Kamis.



Lithuania yang bermain bola basket sebagai satu tim bisa mengempaskan Slovenia yang diperkuat oleh jagoan NBA sekalipun, yakni Luka Doncic dari klub Dallas Mavericks.



Berdasarkan data yang dikutip dari laman resmi FIBA, dalam tujuh gim yang dimainkan Doncic pada Piala Dunia FIBA 2023, mantan NBA All Star 202 itu menjadi top skorer kompetisi dengan torehan 187 poin, atau 26,7 poin per gim.



Pada laga melawan Lithuania kali ini pun Doncic masih menjadi mesin angka bagi Slovenia dengan mencetak 29 poin.



Namun permainan yang menyeluruh dari para pemain Lithuania berhasil mencetak poin sampai 100 secara kolektif.



Jonas Valanciunas mencatat double-double dengan 24 poin dan 12 rebound bagi Lithuania. Ignas Brazdikis mencetak 15 poin, dan Deividas Sirvydis dan Mindaugas Kuzminskas masing-masing mencetak 14 poin.



Permainan secara tim tergambar jelas di catatan statistik Lithuania yang membukukan 28 assist dibanding Slovenia yang hanya mengandalkan keahlian individu Doncic dengan torehan 12 umpan matang.



Akurasi tembakan jauh unggul dibanding Slovenia, yaitu 59 persen berbanding 38 persen. Lithuania pun nyaman dengan keunggulannya sejak kuarter pertama hingga laga usai tanpa terusik sedikit pun dari Luka Doncic dkk. Bahkan Lituania sempat membuat selisih poin hingga 23 angka.



Selanjutnya Lithuania akan memperebutkan peringkat lima dalam Piala Dunia FIBA 2023 melawan Latvia pada laga yang digelar Sabtu (9/9). Sementara Slovenia akan melawan Italia di hari yang sama untuk mencari peringkat tujuh dan delapan dalam kompetisi ini.