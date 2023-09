Indonesia sisakan dua ganda putra di BNI Indonesia Masters 2023

SINAR HARAPAN--Indonesia menyisakan dua pasangan ganda putra yaitu Muhammad Al Farizi/Nikolaus Joaquin dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani pada turnamen bulutangkis BNI Indonesia Masters 2023.



Pasangan Muhammad Al Farizi/Nikolaus Joaquin memberikan kejutan dengan melangkah ke perempat final turnamen tersebut.



Dalam laga yang digelar di GOR PBSI Jalan Pancing, Medan, Sumatera Utara, Kamis, Farizi/Joaquin menang dengan skor 21-11, 14-21, 21-13 saat berjumpa wakil Taiwan Lin Yu Chieh/Su Li Wei.



Pasangan Farizi/Joaquin mengaku masih beradaptasi dengan arena pertandingan yang banyak hembusan angin. Keduanya terlihat bermain demi meraih tiket perempat final seusai menang dalam tempo 51 menit.



"Pada laga ini kami masih beradaptasi dalam membaca arah angin. Kondisi angin di area pertandingan masih sulit ditebak sehingga kami harus bermain dengan sabar," kata Joaquin.



"Bersyukur bisa meraih kemenangan di laga ini. Kemenangan yang diraih tidak mudah mengingat lawan sempat punya momentum di gim kedua saat unggul. Beruntung kami bisa fokus."tambahnya.



Dengan hasil itu Muhammad Al Farizi/Nikolaus Joaquin akan berhadapan dengan wakil Taiwan lainnya yakni Chen Zhi Ray/Lu Chen di perempat final yang akan digelar pada Jumat di tempat yang sama.



"Saya ingin fokus pada setiap pertandingannya di sini. Sejauh ini kami butuh fokus mental dan pikirannya lagi agar bisa bermain lebih konsisten dalam bermain,” tambah Joaquin.



Kemenangan juga diraih oleh pasangan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Runner up Spain Masters 2021 itu tampil gemilang dan menang saat jumpa ganda putra Malaysia, Chia Weijie/Liew Xun dengan skor 21-16, 21-15.



Pada pertandingan tersebut runner up Xpora Indonesia International Challenge 2023 itu mencoba bermain fokus pada setiap pertandingannya.



Pasangan rangking 49 dunia tersebut berharap bisa mengulang kesuksesan saat berlaga pada turnamen BWF Tour Super 100 dengan melangkah sampai babak pemungkas.



"Lawan-lawan di turnamen ini tidak bisa dikatakan mudah mengingat persiapan mereka berlangsung dengan baik. Kami mencoba bermain fokus untuk bisa mengulang kesuksesan di pekan lalu dengan finis sebagai runner up," kata Sabar.