Untuk Kedua Kali Bukayo Saka Pemain Terbaik Inggris

SINAR HARAPAN--Untuk kedua kali pemain Arsenal FC Bukayo Saka kembali dinobatkan menjadi pemain terbaik Inggris 2022/2023.



Penyerang sayap 22 tahun itu terpilih untuk kedua kalinya menjadi pemain terbaik Inggris secara berturut setelah 2021/2022 yang kali ini ia mengalahkan Jude Bellingham dan Harry Kane di posisi kedua dan ketiga.



Saka meraih penghargaan ini saat dirinya menjalani persiapan bersama armada Inggris di bawah asuhan pelatih Gareth Southgate jelang persiapan laga melawan Ukraina di pertandingan kelima kualifikasi Euro 2024 Jerman Grup C di St George Park.



"Bukayo Saka dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pria Inggris tahun ini untuk tahun kedua berturut-turut," tulis dari laman resmi timnas Inggris, dilansir Rabu.



Kepastian ini didapat setelah Saka melesakkan 7 gol dan 3 assists dari 10 penampilan bersama The Three Lions pada musim 2022/2023.



Catatan ini termasuk dari empat laga dengan raihan 3 gol dan 1 assist-nya dari lima laga timnas Inggris di Piala Dunia 2022 Qatar yang berakhir pada babak perempat final, termasuk penghargaan pemain terbaik yang diraihnya pada laga pembuka kejuaraan dunia itu melawan Iran saat menang dengan skor 6-2.



Raihan menjadi pemain terbaik Inggris ini juga berdasarkan saat pesepak bola kelahiran 5 September 2001 itu meraih penghargaan pemain terbaik pada laga kualifikasi Euro 2024 saat timnya menang 2-0 atas Ukraina pada 26 Maret dan saat timnya menang 7-0 atas Makedonia Utara pada 19 Juni dimana saat itu ia membuat hattrick pertama untuk negaranya.



Secara keseluruhan, Saka kini telah mengoleksi 28 caps untuk timnas Inggris dengan 11 gol dan 7 assists. Penghargaan ini juga menjadi penghargaan ketiga yang diraihnya musim ini setelah baru-baru ini dihadiahi penghargaan sebagai pemain muda terbaik Liga Inggris 2022/2023 dan masuk ke dalam tim terbaik Liga Inggris 2022/2023.



Saka kini sedang bersiap melakoni dua laga untuk timnas Inggris ketika melawan Ukraina pada Sabtu (9/9) pukul 23.00 di Stadion Miejski Wroclaw pada ajang kualifikasi Euro 2024 Jerman Grup C dan melawan Skotlandia dalam laga persahabatan pada Rabu (13/9) pukul 01.45 WIB di Hampden Park.