Polisi Lakukan Pengamanan Berlapis Saat Konser Dewa 19 di JIS Nanti Malam

SINAR HARAPAN--Polda Metro Jaya menerapkan pola pengamanan konser grup musik Dewa 19 di Jakarta International Stadium (JIS), Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan mekanisme penjagaan berlapis sejak pintu masuk stadion.



Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Sabtu, mengatakan, petugas pengamanan dari Kepolisian berjumlah 2.174 personel dibantu 100 personel TNI dan 100 petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta.



Selain itu 100 personel Satpol PP, 471 petugas pengamanan, 475 kru dan 170 petugas medis serta disiapkan 10 unit ambulans gawat darurat.



Petugas pengamanan mengarahkan penonton konser musik Dewa 19 menaiki bus pengumpan (shuttle bus) dari Jakarta International Expo di Kemayoran dan Pantai Karnaval di Ancol mengingat lokasi (venue) JIS tidak tersedia tempat parkir kendaraan.



Petugas juga bersiaga mengatur akses kendaraan di jalan yang mengarah ke JIS. Belum ada rencana penerapan rekayasa lalu lintas.



Rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional, jika terjadi kepadatan kendaraan yang tidak dapat dihindarkan.



Kendaraan untuk parkir disiapkan di dua tempat, yaitu di Ancol dan Kemayoran. Penonton dapat menggunakan bus pengumpan (shuttle bus) untuk ke lokasi konser.



Berdasarkan jadwal penyelenggaraan acara yang diunggah di akun Instagram pihak promotor, penonton konser bertajuk "Pesta Rakyat 30 Tahun Berkarya Dewa 19" baru diperbolehkan masuk ke lokasi pukul 13.00 WIB.



Petugas pengamanan ada dua orang di setiap pintu masuk gedung utama. Tugasnya melakukan pemeriksaan tubuh (body checking) sebelum penonton diperbolehkan masuk ke dalam lokasi konser.



Di JIS ada 14 pintu barat, 15 pintu selatan dan 9 pintu timur. Anak di bawah usia 12 tahun tidak diperbolehkan masuk ke lokasi konser.



Setelah masuk, pengunjung hanya boleh duduk di tempat duduk berdasarkan nomor yang tertera di gelang pada saat membeli tiket (by seat by number).



Konser musik Dewa 19, grup musik yang digawangi Ahmad Dhani memboyong empat vokalis, yakni Ari Lasso, Once, Virzha dan Ello serta lima penabuh drum Dewa 19.



Penampilan pembuka di panggung dimulai pukul 17.00 hingga 18.00 WIB, lalu dilanjutkan jeda adzan Maghrib hingga pukul 19.00 WIB. Setelah itu Dewa 19 menampilkan pertunjukan musiknya lagi dari pukul 19.00 WIB hingga 23.00 WIB.