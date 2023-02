Panitia Transport Ticketing Global Pilih JakLIngko Sebagai Finalis Penghargaan 2023

Ilustrasi (dok/infobisnis.id)

SINAR HARAPAN--Penyelenggara Transport Ticketing Global Awards 2023 di Inggris menobatkan anak usaha BUMD DKI Jakarta, JakLingko Indonesia sebagai finalis kategori "Most Innovative Customer Serving Operator" untuk program tarif integrasi di Ibu Kota.



"Kami berharap implementasi tarif integrasi memberikan manfaat besar bagi pengguna transportasi di Jakarta. Ternyata program ini turut disorot dan diapresiasi mancanegara hingga masuk ke kategori 'Most Innovative Customer Serving Operator'," kata Direktur Utama PT JakLingko Indonesia Muhamad Kamaluddin dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.



Ia mengakui hal itu memberi kebanggaan tersendiri, terutama di ajang internasional ini karena itu sebuah pencapaian baru JakLingko Indonesia untuk terus meningkatkan inovasi layanan untuk masyarakat.



Ia juga menjelaskan PT JakLingko Indonesia berkomitmen memberikan kontribusi dalam meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum di Jakarta.



Selain itu, JakLingko juga berupaya memperluas program yang sama ke daerah lainnya guna mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan RI dalam mengurangi kemacetan dan melancarkan mobilitas warga.



Ini menjadi tahun kedua PT JakLingko Indonesia masuk sebagai nominasi penerima penghargaan di bidang transportasi tersebut.



Sebelumnya, pada 2022, PT JakLingko Indonesia memenangkan penghargaan "Highly Commended Smart Ticketing Programme" pada ajang Transport Ticketing Global Award untuk kategori Best Smart Ticketing Programme (200k+ Daily Journey) yang berlangsung di Olympia, London, Inggris.



Penghargaan ini menandai keberhasilan PT JakLingko Indonesia sebagai pionir pengintegrasi sistem pembayaran transportasi umum yang saat ini telah digunakan untuk empat moda transportasi, yakni MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta dan Commuterline di wilayah Jakarta dan sekitarnya.



Tema Transport Ticketing Global Awards tahun ini bertajuk "Shaping the future of smart ticketing and mobility."



Pemberian penghargaan akan diadakan pada 7-8 Maret 2023 di Royal Garden Hotel, Olympia, London, Inggris.



Pada momen yang sama, Thales selaku mitra strategis yang mendukung performa sistem JakLingko Indonesia juga masuk sebagai finalis dalam kategori "Ticketing Enabler of The Year".