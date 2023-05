Ditangkap di Yogyakarta, Ini Tampang Pasutri Penipu Jastip Tiket Konser Coldplay yang Beraksi Lewat Twitter

SINAR HARAPAN - POLDA Metro Jaya menangkap pasangan suami istri (pasutri) berinisial ABF (22) dan W (24) yang melakukan penipuan jasa titip tiket konser Coldplay pada 15 November 2023 mendatang.

"Kami telah mengamankan dua orang, yang mana mereka adalah melakukan penipuan terhadap masyarakat terkait dengan penjualan tiket Coldplay," ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Auliansyah Lubis dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (22 Mei 2023).

Auliansyah menuturkan, kedua pelaku tersebut ditangkap di wilayah Yogyakarta atas laporan korban yang dibuat pada hari Jumat (19 Mei 2023) di Polda Metro Jaya dengan nomor laporan polisi LP/B/2732/V/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Baca Juga: Penipuan Tiket Konser Coldplay: Polri Sebut Penyelenggara Bertanggung Jawab Mensosialisasikan Penjualan Tiket

Dalam aksinya, pelaku menawarkan jasa titip penjualan tiket dengan akun Twitter @findtrove_id yang sebelumnya mereka beli dengan jumlah pengikut (followers) yang banyak.

“Kemudian dari website (akun Twitter) ini mereka membuka atau Open jastip war tiket Coldplay music of the spheres in Jakarta, yang mana di dalam Twitter ini juga mereka menyampaikan bahwa seolah-olah website (akun Twitter) ini telah menjual berbagai tiket konser sebelumnya, dan berhasil,” paparnya.

Bersama dengan penangkapan pelaku, Polisi juga mengamankan barang bukti diantaranya akun Twitter @findtrove_id, satu buah Handphone Redmi Note 9 Pro, dua buah handphone Iphone 13, satu buah CPU komputer, satu buah monitor, satu buah mouse dan satu buah keyboard.

Baca Juga: Penyelenggara Konser Coldplay Akan Dipanggil Soal Dugaan dan Pengungkapan Kasus Penipuan Tiket Konser

Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.***