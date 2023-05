Karnaval Penyambutan Timnas U-22, Kawasan Bundaran HI Berubah Jadi Konser Grup Cokelat

SINAR HARAPAN--Kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta tiba-tiba berubah menjadi konser grup band Cokelat di saat masyarakat tengah berkumpul untuk menyambut kedatangan arak-arakan para pemain Timnas Sepakbola U-22 yang meraih emas di SEA Games Kamboja 2023.



Masyarakat yang memang sudah berkumpul di kawasan Bundaran HI seketika menyemut ke depan panggung begitu mendengar suara Kikan menyanyikan lagu Kebyar-kebyar.



Bagi penggemar Cokelat, suara Kikan nan khas memang sangat dirindukan dalam menyanyikan Karma hingga Bendera. Kikan yang sempat berpisah dengan Cokelat dan menjadi penyanyi solo itu kembali bergabung lagi dengan grup musik lamanya pada pertengahan 2022.



Tak heran masyarakat yang sejak tadi bosan hanya berdiri dan duduk-duduk saja menunggu kedatangan arak-arakan Timnas dan medali emas langsung melompat-lompat mengikuti hentakkan lagu Karma.



Cokelat membawakan beberapa lagu seperti Karma, Segitiga, Jauh, Salah, Luka Lama hingga lagu-lagu nasional seperti Satu Nusa Satu Bangsa dan Kebyar-kebyar.



Sementara lagu Bendera secara khusus akan dinyanyikan oleh Cokelat saat para pemain Timnas U-22 tiba di kawasan Bundaran HI.



"Lagu Bendera nanti kita nyanyikan saat Timnas datang," kata Kikan.



Timnas Sepak Bola U-22 diberi keistimewaan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan dibuatkan pawai kemenangan usai menyabet emas SEA Games setelah 32 tahun medali itu tidak pernah lagi jatuh ke tangan Ibu Pertiwi.



Arak-arakan Timnas dimulai dari gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga Senayan, melintasi Jalan Sudirman, menuju Bundaran HI, dan akan kembali lagi ke Gerbang Pemuda Senayan.