Polisi Akan Berlakukan Sistem Satu Arah dari Kawasan Bandara Soetta Menuju Tangerang

SINAR HARAPAN--Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandara Soekarno-Hatta berencana akan memperlakukan satu arah atau "one way" terhadap kendaraan yang melintasi jalur keluar dari kawasan terminal penerbangan menuju Tangerang.



Kasatlantas Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Bambang Askar Sodiq di Tangerang, Selasa mengatakan bahwa dalam rencana itu pihaknya telah melaksanakan join survey bersama bersama instansi lainnya.



Menurut dia, kebijakan yang tengah disiapkan tersebut untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcar lantas) di area Bandara Soetta.



"Permasalahan di sekitar Bandara Soekarno-Hatta ini, efeknya kalau tidak dikerjakan akan berimbas dengan terganggunya aktivitas penumpang atau pengguna Bandara Soetta," jelasnya.



Ia mengungkapkan, kamseltibcar lantas di sekitar bandar udara itu perlu diperhatikan lantaran menjadi salah satu kawasan objek vital nasional (obvitnas).



"Sesuai Kepres 63 Tahun 2004, Bandara Internasional Soekarno Hatta adalah obvitnas," katanya.



Ia menerangkan, aturan rekayasa lalu lintas itu juga disebabkan oleh tingginya mobilitas masyarakat. Dimana, mulai dari penumpang penerbangan, hingga masyarakat yang bekerja di Bandara Soetta.



"Lebih banyak masyarakatnya yang tinggal di sekitar wilayah Bandara Soekarno Hatta, seperti di wilayah Kecamatan Benda, Kota Tangerang, maka dari itu kelancaran akses jalan tersebut menjadi sangat krusial," terangnya.



Adapun terkait kebijakan pengaturan lalu lintas dari hasil giat join survey yang dilakukan Satlantas Polresta Bandara Soekarno-Hatta itu diantaranya seperti akses Jalan Benda (Pos Mie Ayam) akan segera diberlakukan satu arah keluar (one way exit) dari Bandara Soekarno Hatta menuju Tangerang apabila akses jalan di depan Hotel Orchard sudah selesai perbaikan.



"Camat dan Lurah agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar akses Jalan Benda (Pos Mie Ayam) bahwa jalan tersebut akan diberlakukan satu arah keluar dari Bandara Soekarno Hatta untuk kepentingan global yaitu agar wilayah Bandara Soekarno Hatta dapat tercipta kamseltibcar lantas mengingat Bandara Soekarno Hatta sebagai obvitnas," tuturnya.



Kemudian, Dinas PUPR Kota Tangerang akan segera memperbaiki secara total akses Jalan Benda yang masih ada beberapa ruas jalan yang masih berlubang sehingga tidak menimbulkan gangguan sekitar akses Jalan Pos Mie Ayam.