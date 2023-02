Seru! Tak Ada Gawai Terangkat Saat The Aristocrats Pentas di Pulau Dewata

SINAR HARAPAN - GAWAI dan konser merupakan dua kata yang biasanya tidak terpisahkan, terutama saat penonton ingin mengabadikan aksi band/musikus pujaannya yang tampil secara langsung.



Namun, kebiasaan itu diputus oleh The Aristocrats, yang pada rangkaian tur Asia (The Defrost Tour Asia 2023) di Dharma Negara Alaya, Denpasar, Bali, Rabu (15-2) malam, melarang penonton mengangkat gawai untuk merekam pertunjukan, kecuali pada aksi penutup grup musik itu..



Mcast Pregine Showbiz, promotor yang berhasil memboyong The Aristocrats ke Pulau Dewata, menjelaskan aturan tanpa gawai itu diminta langsung oleh band yang digawangi gitaris Guthrie Govan, bassist Bryan Beller, dan drummer Marco Minneman.

“Mereka tidak ingin saat tampil, penonton lebih fokus pada gawainya,” kata pemilik Mcast Pregine Showbiz Agung Bagus Mantra saat ditemui pada sela-sela pertunjukan.



Keinginan pihak band itu pun disambut baik oleh ratusan penonton yang memenuhi hampir seluruh kursi di auditorium Dharma Negara Alaya.

Sepanjang pertunjukan selama kurang lebih 2 jam, penonton fokus menikmati 12 lagu fusi rock instrumental dari The Aristocrats, yang beberapa di antaranya merupakan lagu-lagu yang tidak ada dalam album.

Tidak hanya menikmati lengkingan gitar Guthrie, petikan bas Bryan, dan entakan drum Marco, penggemar The Aristocrats juga memanfaatkan kesempatan berinteraksi langsung dengan musisi pujaan mereka.

Pasalnya, trio musisi rock dunia itu sesekali melempar pertanyaan ke para penggemar dan membagi kisah terciptanya lagu-lagu yang mereka tampilkan di Pulau Dewata.



Guthrie, Bryan, dan Marco, yang tampil di atas panggung berlatar ornamen bangunan Bali, membuka rangkaian tur Asia mereka di Pulau Dewata dengan menampilkan cover “Satisfaction” dari Devo.

Usai melemaskan jari-jari dengan lagu pembuka itu, Bryan menyapa para penggemar yang tidak hanya berasal dari Bali, tetapi ada juga dari Jakarta, dengan Bahasa Indonesia.



Puas berinteraksi dengan penonton, Bryan memberi aba-aba untuk lagu kedua “D-Grade Fuck Movie Jam” dari album “You Know What…?” yang rilis pada 2019.



Berlanjut ke lagu ketiga, Bryan pun mengundang drummer, Marco Minneman, untuk menceritakan lagu barunya berjudul “Hey, Where’s ‘My’ Drink Package?”.

Marco pun menyapa para penggemar The Aristocrats dengan Bahasa Indonesia yang lumayan fasih.



“Selamat malam. Apa kabar? Saya sangat senang tampil di sini. Terima kasih, suksma,” kata Marco yang menyelipkan satu kata Bahasa Bali.



Tidak hanya itu, ia lanjut menghibur para penggemarnya di Pulau Dewata dengan menyanyikan lagu anak-anak berbahasa Bali: meong-meong alih je bikule, bikul gede-gede, buin mokoh-mokoh, kereng pesan ngerusuhin.

Usai menyanyi, Marco bercerita sedikit tentang lagu barunya itu. Ia mengaku “Hey, Where’s ‘My’ Drink Package?” menjadi salah satu instrumen tersulit yang dia ciptakan dan mainkan.



“Semoga kalian menikmati!” kata Marco yang langsung menggebuk snare drum.



Berlanjut ke lagu keempat, “Terrible Lizard”, dan lagu kelima “Bad Asteroid”, Guthrie mengambil alih mikrofon dan ikut bercakap-cakap dengan penonton.

Ia bercerita dua lagu itu terinspirasi dari kesukaannya pada dinosaurus, spesies yang diyakini punah salah satunya karena asteroid raksasa yang menghantam Bumi.



“Saya ingat sewaktu kecil mengetahui mereka (dinosaurus) punah karena asteroid membuat saya sedih. Oleh karena itu, saya membuat Bad Asteroid,” kata Guthrie.



Lagu instrumental berikutnya “The Ballad of Bonnie and Clyde”. Bryan bercerita instrumen itu tercipta saat alat-alat musik miliknya dicuri.