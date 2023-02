Lagu-lagu Favorit Penggemar Musik Indonesia Hari Valentine, Termasuk Lagu Raisa, Mahen, hingga Rossa

SINAR HARAPAN - LAYANAN streaming musik Spotify membagikan sejumlah lagu yang sedang tren dan paling sering didengarkan saat Hari Valentine di Indonesia dibandingkan dengan pengguna global.



Menurut Spotify, judul-judul lagu seperti "Sial" oleh Mahalini, "Kill Bill" oleh SZA, dan "Muak" oleh Aruma menjadi trending di platform tersebut.

Lagu ini didengarkan oleh pengguna di Indonesia saat Hari Valentine yang jatuh pada Selasa 14 Februari 2023.

Berikut daftar lagu teratas tersebut, sebagaimana dikutip dari keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu.



Lagu-lagu yang melejit di Hari Valentine

Spotify mencatat bahwa pengguna platform-nya di Indonesia terus mendengarkan lagu-lagu bernuansa soft-pop dan pop-ballad selama Hari Valentine dan beberapa hari setelahnya.



Menurut Spotify, ini terlihat dari tren peningkatan lagu-lagu seperti “Teristimewa" oleh Raisa, “No Time To Die” oleh Billie Eilish, "Stay Alive" oleh Jung Kook, “The Joker And The Queen" oleh Ed Sheeran dan Taylor Swift, serta “Love Story (Taylor’s Version)” oleh Taylor Swift.

Selain Raisa, lagu-lagu ballad lokal lainnya yang juga melejit saat bulan Valentine termasuk “Do You Love Me” oleh Stephanie Poetri, “Pura Pura Lupa” oleh Mahen, “Serpihan Hati” oleh Adera, dan “Terlanjur Cinta” oleh Rossa.



Lagu dan artis yang paling banyak didengarkan saat Valentine

Menurut Spotify, terdapat lebih dari 105 juta playlist tentang cinta yang dibuat oleh pengguna secara global.

Lagu dari artis-artis seperti Beyoncé hingga Whitney Houston menduduki peringkat teratas pada playlist.





Di Indonesia, artis-artis dengan lagu pop-ballad seperti Taylor Swift, Ariana Grande, Ed Sheeran, Bruno Mars, dan Justin Bieber menduduki peringkat teratas.



Beberapa penyanyi Indonesia dengan lagu-lagu hits abadi maupun terbaru juga masuk ke dalam playlist.

Mereka termasuk NIKI dengan lagu “Every Summertime" dan "I Like U", Stephanie Poetri dengan lagu "I Love You 3000”, serta Andra & The Backbone dengan lagu “Sempurna”.





Playlist bertema cinta teratas di Spotify

Menurut Spotify, pengguna memasukkan kata kunci “Valentine” dan “Valentine’s Day” menjadi tren global sejak bulan Desember atau sebelum bulan Valentine.

Peningkatan tembus lebih dari 90 persen terhadap pencarian itu antara 1-13 Februari tahun lalu.



Terdapat lebih dari 2,2 juta playlist bertema cinta di Indonesia. Playlist yang paling banyak didengarkan antara lain Valentine's Day Love, Bicara Cinta, hingga 90s Love Songs.





Program siniar bertopik cinta dan hubungan cinta teratas di Spotify

Selain lagu cinta, program siniar atau podcast tentang cerita cinta juga berada di posisi teratas selama Hari Valentine. Beberapa siniar itu termasuk "Rintik Sedu", "Kita dan Waktu", "Gema Membiru", "little talks", dan "Bincang Asa dan Rasa".