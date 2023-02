NCT Dream Lanjutkan Tur 'The Dream Show 2' di Eropa dan AS Tahun Ini

SINAR HARAPAN - BOY group K-pop NCT Dream akan melanjutkan "The Dream Show 2: In a Dream" yang singgah di beberapa kota di Eropa dan Amerika Serikat pada tahun ini, menurut keterangan dari SM Entertainment pada Rabu.



Sebagai informasi, tur tersebut telah dimulai di Seoul, Korea Selatan, pada September 2022 dan berlanjut ke Jepang di kota-kota seperti Nagoya, Yokohama, dan Fukuoka.



Mengutip laporan Yonhap, Rabu, tur "The Dream Show 2: In a Dream" akan melibatkan 32 konser di 22 kota di seluruh dunia secara total, termasuk empat kota yang telah mereka datangi.



Sebelum singgah di Eropa dan AS, NCT Dream akan berkeliling di kota-kota di Asia termasuk di Indonesia pada 4-6 Maret mendatang bertempat di Indonesia Convetion Exhibition (ICE) BCD City, Tangerang.



Grup K-pop ini juga akan singgah di Osaka, Bangkok, dan Hong Kong, kemudian dilanjutkan di Eropa untuk pertunjukan di London, Paris, dan Berlin.

Adapun kota-kota di Amerika Serikat yang akan dikunjungi NCT Dream dalam rangkaian tur antara lain Newark, Chicago, Atlanta, Houston, Dallas, Los Angeles dan Seattle.



Setelah melewati putaran konser di Eropa dan AS, NCT Dream akan kembali ke Asia untuk melanjutkan tur di Manila, Singapura, Macao, dan Kuala Lumpur.



Menurut SM Entertainment, pihaknya akan mengumumkan tanggal dan kota yang akan ditambahkan lagi dalam waktu terdekat. NCT Dream juga dilaporkan akan mengadakan konser lain di Seoul.



NCT Dream yang terdiri dari Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, dan Jisung ini memulai debutnya pada 2016 sebagai subunit ketiga dari supergroup K-pop NCT.

Grup ini hits dengan lagu-lagunya seperti "Chewing Gum", "Glitch Mode", "Beatbox", "Hot Source", "Hello Future", dan "We Go Up".***