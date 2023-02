Suga BTS Bakal Gelar Konser Solo Perdana di Indonesia, Simak Detailnya

SINAR HARAPAN - MIN Yoon Gi atau dikenal sebagai Suga, penyanyi rap dari grup idola K-pop Bangtan Sonyeondan (BTS) memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara yang akan dia kunjungi dalam tur konser solo perdananya.



Pria yang juga memiliki nama panggung sebagai Agust D itu melalui laman Twitter resmi grup pada Selasa 14 Februari 2023 mengumumkan akan memulai tur di Amerika Serikat pada 26 April hingga 17 Mei 2023.



Dia kemudian dijadwalkan tampil di Indonesia selama tiga hari yakni pada 26 hingga 28 Mei 2023, lalu di Bangkok, Thailand pada 10 hingga 11 Mei 2023 dan Singapura selama dua hari pada 17 dan 18 Mei 2023.

Baca Juga: Nonton Konser Musik Sambil Ngemil di Pasar Musik Festival, dari Bakso Seafood hingga Philly Cheese Steak

Agust D juga nantinya menggelar konser di Korea Selatan pada 24 dan 25 September, sebelum bertolak ke Jepang untuk acara serupa yang waktunya diumumkan pada kemudian hari.

Beberapa waktu lalu, Suga mencatatkan capaian positif melalui video musik kolaborasinya dengan penyanyi PSY, "That That".

Video ini seperti disiarkan Soompi mencapai tonggak sejarah baru pada 31 Januari 2023 dengan penayangan melampaui 400 juta kali di YouTube setelah dirilis 276 hari dan 19 jam atau sembilan bulan.

Baca Juga: Mega Konser Raisa Andriana di GBK Bakal Hadirkan 40.000 Penonton, Diprediksi Jadi Penggerak Wisata

“That That” menjadi video musik kelima PSY yang melampaui 400 juta penayangan setelah “Gangnam Style”, “Gentleman”, “Oppa is Just My Style”, dan “Daddy", dan video musik solo kedua Suga setelah “Daechwita”.***