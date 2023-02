Pro dan Kontra Mengenai "Childfree," Begini Pendapat Psikolog

SINAR HARAPAN - Psikolog anak dan keluarga, Rosdiana Setyaningrum, M.Psi, MHPEd, memberi pendapat bahwa pasangan atau seseorang yang memilih untuk tidak memiliki anak atau childfree merupakan sebuah pilihan dan setiap individu mempunyai beragam alasan yang melatarbelakanginya.

Mengutip dari ANTARA, Sabtu 11 Februari 2023, Rosdiana menilai ada berbagai alasan yang melatarbelakangi seseorang untuk childfree. Alasan itu pun bisa berbeda antara satu orang dengan yang lainnya.

"Orang kan suka bilang, ‘Mungkin dia masa kecilnya trauma’. Kalau menurut saya, belum tentu, ya. Banyak juga, kok, orang-orang yang trauma terus malah punya anak," kata Rosdiana.

Bagi orang yang berjiwa bebas dan senang bepergian, dia mungkin akan menimbang berkali-kali sebab jika memiliki anak dia tidak akan begitu leluasa dan tentu harus mengemban tanggung jawab untuk mengurus anak.

Contoh lainnya, seseorang mungkin memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan ketika masih kecil dan merasa lebih baik untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Ada juga orang yang menyadari bahwa dia belum siap untuk memiliki anak, baik dari segi materi, fisik, maupun mental.

Jika seseorang memang belum siap memiliki anak, Rosdiana menilai alangkah baik ketika dia mengaku tidak siap dan memutuskan untuk sementara waktu tidak punya anak.

Sebelum seseorang masuk ke jenjang pernikahan, psikolog pun mengingatkan pentingnya untuk mendiskusikan berbagai perencanaan di masa depan dengan calon pasangan hidup, termasuk keputusan apakah ingin memiliki anak atau tidak.

Menurut seorang psikolog di Amerika Serikat sekaligus penulis buku Complete Without Kids: An Insider's Guide to Childfree Living By Choice Or By Chance, Ellen Walker, Ph.D., terdapat beberapa keuntungan dan kerugian dari childfree, antara lain

Tiga keuntungan dari Childfree:

1. Anda punya waktu untuk perawatan diri dan hubungan lainnya.

Dengan tidak memiliki anak, Anda akan memiliki waktu lebih banyak untuk dapat merawat diri, bahkan merawat hubungan lainnya, seperti hubungan dengan pasangan Anda.

2. Anda dapat mendedikasikan waktu Anda untuk karier atau minat lain yang akan membantu kehidupan Anda secara keseluruhan.

3. Dunia akan terasa lebih tenang.

Jika Anda mendambakan hidup yang tenang, childfree punya kelebihan itu. Anda akan merasa lebih tenang karena tidak ada suara rengekan anak-anak atau hal lain.