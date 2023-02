Konser Westlife di ICE BSD Jadi Momen 'Comeback' Mark Feehily ke Hadapan Penggemar

SINAR HARAPAN - KONSER bertajuk "The Wild Dreams Tour" yang berlangsung di ICE BSD Tangerang pada Kamis 9 Februari 2023 malam menjadi momen comeback Mark Feehily.

Ia bergabung kembali di grup Westlife usai dirinya memutuskan istirahat karena penyakit pneumonia yang dideritanya pada akhir tahun 2022.



Di sela-sela konser, Mark mengaku sangat merindukan suasana panggung dan tampil di hadapan para penggemar Westlife.

"Saya merindukan penggemar yang telah menantikan saya. Terima kasih banyak atas dukungannya selama ini," kata Mark, yang langsung disambut gemuruh teriakan penonton dari berbagai sudut.



Bukan cuma penggemar yang bahagia bahwa Mark bisa tampil kembali, namun tentu teman-teman sesama anggota Westlife juga demikian.

Saking bahagianya, Nicky Byrne bahkan mengajak untuk mengabadikan momen tersebut.

"Aku ingin membuat video di Instagram. Ayo nyalakan flash ponsel kalian dan katakan 'welcome back, Mark', setelah itu dia akan muncul dan menari. Apa kalian siap?" kata Nicky.



Dengan kompak, penonton pun langsung menyalakan flash ponsel mereka dan mengatakan "Welcome back, Mark".



Konser "The Wild Dreams Tour" yang berlangsung tadi malam bukanlah konser pertama bagi Westlife di Indonesia.

Diketahui, Shane Filan, Mark Feehily, Nicky Byrne, dan Kian Egan sudah bolak-balik datang ke Indonesia untuk menyapa para penggemarnya.



Meski demikian, Shane mengaku bahwa bersama penggemar di Indonesia selalu menjadi momen yang menakjubkan bagi Westlife.



"Saya senang sekali bisa kembali bersama fans di Indonesia. Terima kasih banyak. Kami sudah beberapa kali datang ke Indonesia dalam 22 tahun terakhir ini. Ini adalah perjalanan yang menakjubkan," ujar Shane.

Shane kemudian mengajak penonton bernyanyi bersama dan bersenang-senang sambil bernostalgia selama konser.

Adapun lagu-lagu yang dibawakan sepanjang konser termasuk "Starlight", "Uptown Girl", "When You're Looking Like That", "Fool Again", "If I Let You Go". dan "Swear It Again".



Lagu "What About Now", "Mandy", "World of Our Own", "Flying Without Wings", "Hello My Love", dan "You Raise Me Up" juga turut dibawakan dalam konser tersebut.

"Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa kembali di lain waktu. Kami cinta kalian, Indonesia!" kata para anggota Westlife menutup konser.***