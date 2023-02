Promosikan Pariwisata Banyuwangi, Kemenparekraf Mendukung ArtOs (Art Osing) Nusantara

SINAR HARAPAN - EVENT eksebisi seni (seni lukis, seni patung, seni instalasi, seni multimedia, seni pertunjukan dan seni musik) yang prestius digelar di Banyuwangi.

Berkolaborasi dengan perusahaan teknologi STARX, RPM, VEXANIUM dan juga artis nasional seperti Sania.

Kolaborasi dalam bentuk roadmap Web3 seperti NFT Musik & Lukisan juga Metaverse Exhibition Platform.

Baca Juga: Ratusan Nakes di Banyuwangi Terpapar Covid-19

Sania menyanyikan lagu “Cintai Aku Lagi” saat audiens, yang juga sudah masuk dalam platform NFT improduction.io yang dimanage oleh STARX.

Acara ini didukung seniman lokal, S.Yadi. K, Faizin dan nasional yaitu Nasirun, Iwan Yusuf, Anagard, Putu Sutawujaya, Ugo Untoro, Budi Ubruk, Katirin, Erika, Ketut Putrayasa.

Digelar 20 hingga 28 Mei 2023 di Pantai Marina Boom, Banyuwangi gelaran ini sukses mempromosikan karya seni dan pariwisata Banyuwangi.

Baca Juga: MG ZS dan MG HS, SUV dari Morris Garage yang Nyaman dan Tangguh Menerjang Kontur Banyuwangi

Founder ArtOs, Imam Maskoen mengatakan diharapkan dengan kolaborasi ini dapat mengangkat seni di Indonesia khusunya seniman lokal Banyuwangi.

"Dan tentunya membantu mengangkat pariwisata di Banyuwangi," ujarnya.

Eldo Kusuma, Founder & CBO STARX mengatakan senang bisa berkolaborasi dengan komunitas seni lokal Banyuwangi dengan karya-karyanyanya yang luar biasa.

Baca Juga: 5 Rekomendasi Wisata Seru Nan 'Instagrammable' di Banyuwangi, dari Kawah Ijen Hingga Wisata Kuliner

"Kami ingin membantu mengakselrasi karya seni Indonesia to the next level bahkan ke tingkat global. Salah satunya dengan mensuport semua teknologi dan juga ekosistem Web3 yang dibutuhkan," jelasnya.

Tak ketinggalan, CEO RPM Octav Panggabean menyampaikan ia berharap kolaborasi Seniman dan Musisi dengan balutan teknologi ini bisa berdampak siginifikan untuk industri seni.

"Musik dan memberikan dampak langsung kepada para seniman dan juga musisi itu sendiri," katanya.