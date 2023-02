Kenakan Jumpsuit Berpotongan Dada Rendah Bermotif Pelangi, Harry Styles Koleksi Sederet Nominasi di Grammys

SINAR HARAPAN - PENYANYI Harry Styles tak berhenti mencuri perhatian, kali ini dia hadiri di karpet merah Penghargaan Grammys 2023 dengan mengenakan baju terusan, jumpsuit, berpotongan dada rendah.



Pelantun lagu "Watermelon Sugar" itu tampil penuh percaya diri dengan terusan tanpa lengan motif pelangi yang tertutupi kristal Swarovski.

Tampilannya itu, menurut People pada Senin, merupakan kolaborasi dua jenama dan dibantu pengarah gayanya Harry Lambert.

Kerah rendah beraksen kotak memperlihatkan dengan jelas koleksi tato Harry di dadanya.



Sementara untuk tampilan rambut, Harry Styles memilih tatanan agak berantakan namun tetap menampilkan wajahnya dengan penuh.



Dia melengkapi tampilannya dengan kalung dan cincin warna emas plus sepatu warna putih.

Styles, 29, tahun ini mengoleksi sederet nominasi yang mengesankan di Grammy Awards.

Dia dinominasikan untuk rekaman tahun ini untuk lagu "As It Was," album tahun ini untuk "Harry's House", lagu tahun ini untuk "As It Was", penampilan solo pop terbaik untuk "As It Was," album vokal pop terbaik untuk "Harry's House "dan video musik terbaik untuk "As It Was."

Harry yang merilis album studio ketiganya Harry's House Mei lalu itu juga membawakan lagu nominasi Grammy di panggung besar pada penampilan keduanya di Grammy.

Harry Styles dinominasikan untuk beberapa trofi pada tahun 2021 dan membawa pulang penghargaan untuk penampilan solo pop terbaik untuk "Watermelon Sugar".

Styles juga tampil di pertunjukan 2021, membuat kehebohan dengan pakaiannya, atau kekurangannya.

Penyanyi itu naik panggung dengan setelan kulit tanpa kemeja di bawahnya, menampilkan banyak tato dan perutnya.

Dia menyempurnakan tampilan Gucci kustomnya dengan boa bulu hijau dan kemudian menggantinya dengan boa ungu, yang dipasangkannya dengan celana panjang cokelat dan jaket kotak-kotak.

Boa bulu dari penghargaan Grammy mengatur nada untuk semua konser masa depan Styles.