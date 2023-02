Penggunaan Gadget Berlebihan Terbukti Mengganggu Perkembangan Otak Anak, Bikin Kewaspadaan Kognitif Rendah

SINAR HARAPAN - TAHUKAH Anda, penggunaan gadget berlebihan untuk anak kecil ternyata terkait dengan gangguan fungsi otak.

Bukan hanya itu, hal ini mungkin memiliki efek merugikan yang berlangsung melampaui masa kanak-kanak dan mengganggu pembelajaran di masa depan, sebuah studi baru menunjukkan.

Studi terhadap 506 anak menunjukkan bahwa bayi yang terpapar lebih banyak waktu layar memiliki lebih banyak gelombang otak "frekuensi rendah".

Ini adalah keadaan yang berkorelasi dengan kurangnya kewaspadaan kognitif.

Seiring durasi waktu layar mereka meningkat, aktivitas otak yang lebih berubah dan lebih banyak defisit kognitif ditemukan pada anak-anak.

Efek ini berlanjut setelah anak mencapai usia delapan tahun, kata studi tersebut.

Anak-anak dengan defisit fungsi eksekutif sering mengalami kesulitan mengendalikan impuls atau emosi.

Mereka juga sulit mempertahankan perhatian, mengikuti instruksi multi-langkah, dan bertahan dalam tugas-tugas berat.

Studi ini dilakukan oleh para peneliti dari National University of Singapore (NUS), Singapore Institute for Clinical Sciences (SICS), National Institute of Education, KK Women's and Children's Hospital, McGill University dan Harvard Medical School diterbitkan pada 31 Januari.

Penulis utama, Dr Evelyn Law dari NUS Medicine dan Program Translational Neuroscience SICS, mengatakan bahwa studi ini memberikan bukti kuat bahwa waktu penggunaan gawai anak-anak perlu dipantau secara ketat.

Terutama untuk penggunaan gawai pada masa perkembangan otak awal anak-anak.

Dalam pernyataan bersama pada Senin, NUS dan SICS mengatakan otak seorang anak tumbuh pesat sejak lahir hingga anak usia dini.