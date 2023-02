6 Tayangan Baru dan Seru di Netflix yang Cocok Ditonton Bersama Anak, Cocok untuk Family Movie Night!

SINAR HARAPAN - Bulan Februari telah tiba. Untuk merayakan bulan cinta dan persahabatan ini, deretan tayangan keluarga siap menghibur Anda dan sang buah hati.

Tayangan ini bertema mulai dari petualangan melintasi galaksi hingga sekawanan sahabat yang menjalani pengalaman seru.



Berikut rekomendasinya sebagaimana tertulis dalam siaran pers Netflix, Rabu.

1. LEGO Friends: Heartlake Stories



Tayang pada 1 Februari, "LEGO Friends: Heartlake Stories" menceritakan tentang sekelompok sahabat yang menjalani berbagai petualangan mengasyikkan.

Mereka memecahkan masalah, dan menjadikan tempat tinggal mereka, Kota Heartlake, semakin indah.



2. True Spirit



Diangkat dari kisah nyata, "True Spirit" mengisahkan Jessica Watson yang memulai perjalanan sebagai orang termuda yang berlayar sendirian mengelilingi dunia secara nonstop.

Jessica harus mengatasi rasa takutnya dan menjelajahi berbagai lautan dunia yang menantang. Film ini akan tayang pada 3 Februari.



3. My Dad the Bounty Hunter



"My Dad the Bounty Hunter" akan tayang pada 9 Februari, menceritakan seorang pemburu hadiah antargalaksi.



Suatu hari, kedua anaknya tak sengaja menumpang dengannya ke luar angkasa dan mengacaukan misinya. Ia pun harus melakukan sesuatu untuk menjalankan perannya sebagai ayah.

4. That Girl Lay Lay: Season 2

Di musim baru yang akan tayang pada 23 Februari, Lay Lay kembali dengan sahabatnya yang bernama Sadie dan menjalani keseharian yang diisi dengan keseruan masa SMA, pelajaran hidup, beragam aplikasi ponsel, dan masih banyak lagi.

5. Oddballs: Season 2



James beserta kawan-kawannya, Max dan Echo, kembali dengan berbagai ide yang kurang cemerlang, menempuh petualangan seru.

Hingga mereka menciptakan kekacauan di kota Dirt, Arizona. Petualangan mereka bisa disaksikan mulai 24 Februari.

6. We Have a Ghost



Tayang pada 24 Februari, "We Have a Ghost" diangkat dari cerita pendek berjudul "Ernest" karya Geoff Manaugh.

Film ini menceritakan seorang hantu bernama Ernest yang tinggal di rumah baru Kevin membuat keluarganya mendadak tenar di media sosial.

Namun saat Kevin dan Ernest berupaya menyelidiki masa lalu Ernest, mereka menjadi buruan CIA.***