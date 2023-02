Film 'Avatar: The Way of Water' Masih Mendominasi Box Office, Sukses Meraup Rp29,9 Triliun

SINAR HARAPAN - FILM 'Avatar: The Way of Water' belum melepaskan dominasi box office, dan meraup sekitar USD19,7 juta atau Rp295,2 miliar pada akhir pekan keenamnya di Amerika Utara.

Film fiksi karya James Cameron dengan demikian melewati angka USD2 miliar atau Rp29,9 triliun secara global.

Ini adalah pencapaian yang terbaik di era pandemi, dengan akumulasi penjualan tiket sebesar USD598 juta di AS dan Kanada, dan $1,42 miliar di tempat lain di dunia.

Baca Juga: Gokil! Pendapatan Film 'Avatar: The Way of Water' Tembus Rp30,4 Triliun! Jadi Film Disney Paling Laris

Itu membuat film Disney dan 20th Century Studios hanya film keenam yang melampaui angka USD2 miliar meskipun masih tertinggal dari pemimpin sepanjang masa yaitu Avatar pertama.

Avatar pertama berhasil mendulang USD2,9 miliar atau Rp43,3 triliun.

Puss in Boots yang ramah keluarga dari Universal Pictures: The Last Wish naik satu peringkat dari akhir pekan lalu ke posisi kedua, dengan USD11,5 juta untuk periode Jumat hingga Minggu.

Baca Juga: Kalahkan 'Spiderman', 'Avatar: The Way of Water' Jadi Film Terlaris Keenam dalam Sejarah Box Office Dunia

Turun satu tempat adalah film thriller boneka menakutkan M3GAN dari Universal Pictures dan Blumhouse Productions, dengan pendapatan USD9,8 juta.

Di tempat keempat adalah film baru Sony Pictures 'Missing', dengan pendapatan USD9,3 juta.

Dan di urutan kelima, turun satu peringkat dari akhir pekan lalu, adalah A Man Called Otto dari Sony, dengan harga USD9 juta.

Baca Juga: Masuk Penayangan Pekan Kelima, Avatar Masih Kuasai Box Office! Pendapatan Domestik AS Tembus Rp8,1 Triliun

Tom Hanks memainkan judul curmudgeon, karakter berdasarkan novel populer Swedia “A Man Called Ove.”

Urutan selanjutnya adalah Plane dengan pendapatan USD5,3 juta, House Party USD1,8 juta, That Time I Got Reincarnated as a Slime dengan pendapatan USD1,5 juta, Black Panther: Wakanda Forever USD1,4 juta, serta The Whale USD1,3 juta.***