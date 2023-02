Wow, TXT Mencuri Perhatian Penggemar Indonesia! Video Musik 'Sugar Rush Ride' Hadirkan Keindahan Bali

SINAR HARAPAN - TOMORROW X Together (TXT) mencuri perhatian penggemar di Indonesia sebab dalam video musik terbaru untuk lagu berjudul "Sugar Rush Ride", grup K-Pop beranggotakan lima orang itu menghadirkan keindahan Pulau Dewata.



Rilis pada Jumat 28 Januari 2023, "Sugar Rush Ride" merupakan bagian dari mini album terbaru TXT bertajuk "The Name Chapter: Temptation".



Video musik yang kini trending di YouTube itu diawali adegan salah satu anggota TXT yang terbangun di pinggir pantai. Deburan ombak dan air yang biru tampak sangat memanjakan mata.

Menurut akun Instagram Pesona Indonesia, pantai tersebut diduga merupakan Pantai Gunung Payung yang berlokasi di Kabupaten Badung, Bali. Di pantai itu, para anggota TXT terlihat menikmati keindahan alam sekitar.



Tak hanya pantai, TXT juga menampilkan keindahan Savana Tianyar, Gunung Agung, Air Terjun Banyu Wana Amerta, dan Kebun Raya Bali Bedugul.

Menariknya lagi, menurut deskripsi di kanal YouTube HYBE LABELS yang merupakan agensi TXT, produksi video musik "Sugar Rush Ride" juga ternyata menggandeng rumah produksi lokal yakni BALI PROD.

"Sugar Rush Ride" yang bernuansa pop dance alternatif itu bercerita tentang kisah para pemuda yang jatuh ke berbagai godaan dalam hidup.



Sesaat setelah dirilis, "Sugar Rush Ride" melejit ke peringkat tiga di tangga lagu "Top 100 Melon" pada Jumat malam. Sementara album "The Name Chapter: Temptation" sendiri tercatat telah mencetak rekor baru karena terjual lebih dari 1,8 juta kopi pada hari pertama perilisannya.***