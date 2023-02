Hari Pertama Dirilis, Album TXT Terjual Lebih dari 1,8 Juta Kopi, BTS Posisi Berapa?

SINAR HARAPAN - ALBUM terbaru grup idola Kpop Tomorrow X Together (TXT) mencetak rekor baru karena terjual lebih dari 1,8 juta kopi pada hari pertama perilisan.



EP kelima bertajuk "The Name Chapter: Temptation" itu diklaim BighHit Music sebagai agensi yang menaungi TXT telah terjual 1.868.919 kopi pada Jumat 27 Januari 2023.



Dilansir dari Kantor Berita Yonhap, Minggu, data itu didapatkan dari hasil rekam jejak penjualan album lokal lewat Hanteo Chart.

Momen ini bisa dibilang bersejarah karena TXT menjadi grup Kpop kedua yang mencapai 1,8 juta pada hari debut album.

Posisi pertama untuk saat ini masih dipegang oleh grup idola BTS.

Dari angka penjualan album terbaru TXT ini masyarakat juga menunjukkan peningkatan minatnya terhadap karya mereka.

Sebagai perbandingan EP keempat TXT "Minisode 2: Thursday's Child" yang rilis pada semester pertama 2022 terjual 910.000 eksemplar pada hari peluncuran.

Selain mencetak prestasi lewat penjualan album, lagu utama dari album baru TXT itu "Sugar Rush Ride" langsung melejit ke peringkat tiga di tangga lagu "Top 100 Melon" pada Jumat tengah malam.

Bahkan setelahnya EP tersebut menduduki puncak tangga lagu Album Teratas iTunes di 30 wilayah di seluruh dunia.

Sementara single utamanya menduduki peringkat No. 1 di 17 wilayah di tangga lagu Lagu Teratas layanan tersebut.***