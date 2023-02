Departemen Kehakiman AS Gugat Google Atas Monopoli dan Dominasi dalam Pasar Periklanan Online

SINAR HARAPAN - DEPARTEMEN Kehakiman AS menggugat Google pada hari Selasa karena dominasinya atas pasar periklanan online.

Ini menjadi pertarungan hukum baru melawan raksasa teknologi yang berbasis di California.

Gugatan antitrust federal menuduh Google secara tidak sah mempertahankan monopoli yang telah "merusak persaingan yang sah dalam industri teknologi iklan."

"Google telah menggunakan cara anti persaingan, eksklusif, dan melanggar hukum untuk menghilangkan atau sangat mengurangi ancaman terhadap dominasinya atas teknologi periklanan digital," tambah gugatan itu.

Kasus ini diluncurkan oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ) bersama dengan delapan negara bagian: California, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee, dan Virginia.

Inti dari kasus ini adalah dominasi Google atas bisnis teknologi iklan, teknologi yang diandalkan perusahaan untuk kebutuhan periklanan online mereka.

Jaksa penuntut mengatakan Google "sekarang mengendalikan" sektor penting.

Yang berarti pembuat situs web berpenghasilan lebih sedikit dan pengiklan membayar lebih banyak, sementara inovasi terhambat oleh kurangnya saingan.

"Dalam mengejar keuntungan besar, Google telah menyebabkan kerugian besar bagi penerbit dan pengiklan online serta konsumen Amerika," kata Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco dalam sebuah pernyataan.

Kasus federal ini terjadi setelah tuntutan hukum negara bagian terhadap Google menuduhnya secara ilegal mendominasi pasar pencarian online, teknologi periklanan, dan aplikasi pada platform seluler Android.

Google kemudian membantah ini merupakan monopoli, dan mengatakan saingan di pasar iklan online termasuk Amazon, pemilik Facebook Meta dan Microsoft.

"Gugatan hari ini dari DOJ mencoba untuk memilih pemenang dan pecundang di sektor teknologi periklanan yang sangat kompetitif," kata juru bicara Google melalui email.