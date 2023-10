Eminem Minta Calon Presiden dari Partai Republik AS Berhenti Gunakan Lagunya dalam Kampanye Politik

SINAR HARAPAN - RAPPER terkenal Eminem telah secara resmi meminta Vivek Ramaswamy, calon presiden dari Partai Republik, untuk menghentikan penggunaan musiknya dalam kampanyenya.

Hal ini dinyatakannya dalam sebuah surat yang dipublikasikan pada hari Senin, 28 Agustus 2023.

Sebelumnya, video Ramaswamy tengah bernyanyi dengan lagu 'Lose Yourself' milik Eminem di Iowa State Fair viral di media sosial.

Dalam surat yang pertama kali dilaporkan oleh Daily Mail dan telah dikonfirmasi oleh AFP sebagai asli, Broadcast Music Inc. (BMI), pemegang lisensi musik, terungkap Eminem secara resmi meminta agar Ramaswamy tidak lagi menggunakan karya musiknya dalam kampanye.

Ramaswamy, yang menyebut dirinya "Trump 2.0," tiba-tiba meraih peringkat ketiga di antara calon presiden Partai Republik dalam pemilihan pendahuluan 2024.

Ia memiliki latar belakang sebagai sarjana dari Harvard dan memiliki usaha sampingan sebagai rapper dengan nama panggung 'Da Vek'.

Kasus ini bukanlah pertama kalinya terjadi dalam sejarah kampanye di Amerika Serikat.

Dalam dua pemilihan presiden terakhir, sejumlah artis terkenal termasuk Pharrell Williams, Rihanna, Aerosmith, Adele, dan pewaris Prince telah mengeluhkan penggunaan lagu-lagu mereka dalam acara publik Donald Trump tanpa izin mereka.

Bahkan, The Rolling Stones pernah mengancam untuk mengambil tindakan hukum jika kampanye Trump terus menggunakan lagu klasik mereka yang terkenal, "You Can't Always Get What You Want".***