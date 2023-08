Dubes Rosan: Penampilan Band Metal Asal Garut VoB Pukau Penonton di AS

SINAR HARAPAN--Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Amerika Serikat (AS) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan kebanggaan dan kekagumannya setelah menyaksikan penampilan band metal Voice of Baceprot (VoB) asal Garut, Jawa Barat, yang memukau penonton di Washington DC, AS.



"Lagi-lagi, saya dibuat bangga dan kagum sambil terus mengucap syukur. Bangsa Indonesia juga pasti bangga. Anak muda Indonesia membuat harum nama Indonesia lewat musik, menjadi topik pembahasan dan diulas media utama dunia," kata Dubes Rosan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.



Grup beranggotakan tiga dara cantik berkerudung Marsya pada vokal dan gitar, Widi (bass) dan Sitti (drum) di Union Stage itu memukau para pecinta musik metal saat menampilkan lagu-lagu cadas orisinal, seperti School Revolution (2018), The Other Side of Metalism (2021), God, Allow Me (Please) to Play Music (2021), dan PMS (2022).



Lebih menakjubkan lagi, kata Rosan, yang juga Wakil Menteri BUMN itu, penampilan menawan VoB menjadi topik perbincangan hangat publik dan media massa di Negeri Paman Sam, seperti The New York Times, The Washington Post, National Public Radio (NPR), British Broadcasting Corporation (BBC), Deutsche Welle (DW), dan The Guardian.



Majalah heavy metal dan rock Metal Hammer menyebut penampilan VoB sebagai band metal yang dibutuhkan dunia saat ini.



"Saya bersama Ibu Ayu (istri) dan teman-teman di KBRI menyempatkan waktu untuk menyaksikan pertunjukan kelompok musik berhijab nan cadas yang digawangi Marsya, Widi, dan Sitti di Union Stage, Washington DC pada Selasa (15/8/2023)," jelas Dubes Rosan.



Seusai penampilan VoB, Dubes Rosan didampingi istri menyempatkan diri untuk mengucapkan selamat dan terima kasih karena telah membuat dunia musik kembali menengok Indonesia.



"Saya senang berbincang dengan mereka walaupun sudah populer, tetapi rendah hati dan sangat kental dialek Sundanya. Mereka saat berbicara seperti nama kelompok musiknya, Baceprot (riweuh, berisik) dan ceria. Selamat kepada Voice of Baceprot. Sukses selalu," kata Dubes Rosan.