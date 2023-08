Berjalan 4.000 Langkah per Hari Bantu Kurangi Risiko Kematian Akibat Berbagai Penyakit

SINAR HARAPAN - SEBUAH penelitian terbaru menunjukkan bahwa 4.000 langkah mungkin sudah cukup untuk menjaga kesehatan dan kebugaran.

Penelitian yang diterbitkan dalam European Journal of Preventive Cardiology mengungkapkan bahwa berjalan 2.337 langkah per hari dapat mengurangi risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular menjadi setengahnya.

Sementara berjalan setidaknya 3.967 langkah per hari sudah mulai mengurangi risiko kematian dari berbagai penyebab.

Baca Juga: Sehat, Murah, dan Mudah, Ini 10 Tips Berjalan Kaki 30 Menit Sebelum Kerja Setiap Hari Demi Kesehatan

Namun, sebuah tinjauan yang melibatkan 226.889 peserta dari 17 penelitian berbeda di seluruh dunia menunjukkan bahwa manfaat kesehatan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah langkah yang diambil.

Setiap penambahan 500 hingga 1.000 langkah dalam sehari mengurangi peluang kematian akibat berbagai penyebab atau penyakit kardiovaskular secara signifikan.

Tim peneliti dari Universitas Kedokteran Medical University of Lodz di Polandia dan Ciccarone Center for the Prevention of Cardiovascular Disease di Johns Hopkins University School of Medicine.

Baca Juga: Tumit Terasa Nyeri Saat Berjalan? Kenali Plantar Fasciitis: Sebab, Gegala, dan Langkah Penanganannya

Tim ini dipimpin oleh Maciej Banach, menemukan bahwa manfaat kesehatan terus meningkat bahkan dengan berjalan hingga 20.000 langkah per hari. Namun, belum ada batasan yang pasti.

“Studi kami menegaskan bahwa semakin banyak Anda berjalan, semakin baik,” ungkap Prof. Banach.

“Kami menemukan bahwa ini berlaku untuk pria dan wanita, tanpa memandang usia, dan terlepas dari apakah Anda tinggal di wilayah beriklim sedang, subtropis, atau subkutub di dunia, atau wilayah dengan campuran iklim. Selain itu, analisis kami menunjukkan bahwa hanya diperlukan 4.000 langkah sehari untuk mengurangi kematian akibat penyebab apa pun secara signifikan, dan bahkan lebih sedikit lagi untuk mengurangi kematian akibat penyakit kardiovaskular.”

Baca Juga: Demonstrasi Dipicu Kematian Mahsa Amini Berjalan Empat Minggu, Pemerintah Iran Nyatakan Siap Berdialog

Bukti yang kuat menunjukkan bahwa gaya hidup yang minim gerakan dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan memperpendek umur.

Lebih dari seperempat populasi global mengalami kurangnya aktivitas fisik.

Wanita memiliki tingkat aktivitas fisik yang lebih rendah daripada pria, dan individu di negara-negara maju cenderung melakukan aktivitas fisik lebih sedikit dibandingkan di negara berkembang.