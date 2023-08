DEWA 19 Sukses Guncang Panggung Stadion GBK Bersama Sederet Vokalis Jempolan

SINAR HARAPAN--Band rock DEWA 19 sukses mengguncang panggung Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta dengan memboyong sederet vokalis jempolan dalam konser tur stadion bertajuk "DEWA 19 featuring ALL STARS – STADIUM TOUR 2023", Sabtu malam.



Memulai konser pada pukul 19.30 WIB, DEWA 19 tampil prima dengan menggandeng sejumlah vokalis terbaik Tanah Air di antaranya Ari Lasso, Virzha, Ello, Tyo Nugros, Sandhy Sondoro, dan Lyodra.



Tak hanya deret vokalis dalam negeri, pada konser tersebut Ahmad Dhani cs. juga menggamit musisi kaliber internasional yaitu Dino Jelusick (vokalis Whitesnake) dan Ritchie Kotzen (eks gitaris Mr. Big), Derek Sherenian (eks keyboardis Dream Theater), dan Phil X (eks gitaris Bon Jovi).



"Oke, next song adalah lagu favorit aku. Ada yang bisa tebak mungkin dari intro-nya?" tanya Lyodra kepada penonton usai membuka penampilan lewat lagu "Sumpah I Love You" milik Mahadewi.



"Sebentar, santai dulu. Ambil napas dulu," potong Ahmad Dhani kepada Lyodra.



"Oh, nggak apa-apa ya, Om? Baik, Om. Sehat ya, Om?" balas Lyodra memasang wajah polos sambil tersipu malu.



"Gimana, Keponakan?" sahut Dhani, lantas memainkan intro piano lagu "Begitu Salah Begitu Benar" milik Dewi Dewi yang dibawakan Lyodra dengan penuh penghayatan.



Usai membawakan lagu tersebut, Ahmad Dhani kembali menyanjung Lyodra yang secara apik mampu membawakan lagu-lagu karyanya kala tampil di GBK malam itu.



"Lyodra ini penyanyi berusia 20 tahun yang ditonton 85 ribu orang di Jakarta. Pertama kali ini," kata Dhani yang mendapatkan apresiasi tepukan tangan meriah dari massa.

Selain deret vokalis terbaik, DEWA 19 juga mengajak serta mantan pemain drum mereka yaitu Tyo Nugros yang tampil pada beberapa lagu seperti "Hidup adalah Perjuangan", "Dua Sedjoli", "Sedang Ingin Bercinta", "Dewi", "Elang" dan "Selimut Hati".



Hadirnya Tyo jelas memberikan daya pikat tersendiri bagi para penonton yang berasal dari golongan kaum hawa. Terbukti ketika layar besar di sisi kanan dan kiri panggung menampilkan aksi dan paras sang penggebuk drum, maka seketika itu pula teriakan para penonton membahana di GBK.



Konser kali ini juga bertambah istimewa karena pihak penyelenggara menyematkan gelang LED yang dikenakan oleh sekitar 85 ribu penonton untuk menampilkan ragam warna di antaranya merah, biru, ungu, jingga, dan hijau sesuai dengan tema pada setiap lagu.

Usai vokalis Ari Lasso tampil pada sesi kemunculan pertama, giliran bintang-bintang internasional mengisi panggung konser tersebut. Mantan gitaris Mr. Big yaitu Ritchie Kotzen, tampil sempurna memainkan lick-lick khasnya sambil bernyanyi. Di belakang keyboard, ada eks personel Dream Theater, Derek Sherenian, yang menemani aransemen Ahmad Dhani.



Sementara itu, berdiri di sisi pemain bass DEWA 19 Yuke Sampurna, hadir Phil X yang tak lain adalah mantan pencabik gitar band rock Bon Jovi. Gaya bermain agresif Phil X yang kerap berlarian ke sana ke mari dan memainkan rambutnya yang gondrong, terbukti ampuh memikat hati penonton.



"Selamat malam, Jakarta. Saya tahu kalian bisa bernyanyi dengan suara keras. Apakah kalian tahu lagu ini?" sapa keyboardis dan vokalis ekstra band hard rock Inggris Whitesnake, Dino Jelusick, sebelum melantunkan dua nomor milik supergrup Queen yaitu "Bohemian Rhapsody" dan "Somebody to Love."

Pada konser ini, Dino juga terlihat prima kala membawakan lagu "Arjuna" dengan lirik berbahasa Inggris pada bagian verse dan bahasa Indonesia pada sesi refrain yang memang sudah sempat dibawakan pada panggung sebelumnya.



Gelaran konser "DEWA 19 featuring ALL STARS - STADIUM TOUR 2023" yang dipromotori oleh Otello Asia x Redline Kreasindo kali ini merupakan konser kolaborasi pertama terbesar dalam sejarah band DEWA 19 di Indonesia dan menjadi sejarah baru konser berskala stadion yang menampilkan deret musisi legendaris dunia.



Sebelum menggelar konser di GBK malam ini, "DEWA 19 featuring ALL STARS – STADIUM TOUR 2023” sukses menghibur Baladewa dan Baladewi di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 29 Juli lalu. Usai tampil di GBK, tur DEWA 19 bersama musisi-musisi dunia itu akan berlanjut ke Stadion Si Jalak Harupat Bandung, Sabtu 19 Agustus 2023.