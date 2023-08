Bertabur 'Benefit' untuk Peserta, Suzuki Trada Fun Futsal Competition 2023 Diikuti 15 Komunitas Pelanggan

SINAR HARAPAN - PT SEJAHTERA Buana Trada (SBT), juga dikenal sebagai Suzuki Trada Group, mengadakan kegiatan olahraga yang melibatkan komunitas loyal Suzuki dengan berbagai jenis kendaraan bertajuk Suzuki Trada Fun Futsal Competition 2023.

Acara Kompetisi Suzuki Trada Fun Futsal Competition 2023 merupakan gelaran yang diadakan setiap tahun dan telah dimulai pertama kali pada tahun 2023.

Kegiatan Suzuki Trada Fun Futsal Competition 2023 diawali dengan babak penyisihan pada tanggal 6 Agustus 2023, diikuti oleh babak semi final dan final pada tanggal 13 Agustus 2023.

“Kegiatan ini kami tujukan untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama komunitas suzuki serta dengan dealer Suzuki Trada Group," jelas Santoso selaku Koordinator Nasional After Sales PT Sejahtera Buana Trada.

Selama kegiatan pada minggu yang berbeda, banyak manfaat ditawarkan kepada anggota komunitas, termasuk layanan on the spot oleh tim After Sales PT Sejahtera Buana Trada.

"Selama 2 hari kegiatan di minggu yang berbeda ini kami mempersembahkan banyak keuntungan bagi para anggota komunitas, dan kami juga merangkul para anggota komunitas dalam sisi lain," ujarnya lagi.

"Sebagai wujud terima kasih kami atas kesetiaan mereka dalam memilih kendaraan Suzuki, serta memilih bengkel resmi kami untuk menjaga keamanan serta kenyamanan berkendara mereka,” kata Santoso lagi.

Pertandingan ini melibatkan 15 komunitas yang berada di area Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek).

Komunitas-komunitas ini terdiri dari pelanggan setia Dealer Suzuki Trada Group.

Suzuki Trada Fun Futsal Competition 2023 berlangsung di Planet Futsal Mall Artha Gading.

Setiap komunitas loyal ini mengirimkan tim beranggotakan 10 orang untuk berkompetisi dalam acara ini.