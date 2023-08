TXT Sukses Gelar Konser Solo di Indonesia, Choi Beom-gyu Janji Kembali ke Indonesia Secepatnya

SINAR HARAPAN - GRUP idola K-pop TOMORROW X TOGETHER (TXT) akhirnya sukses menggelar konser solonya yang kedua di Indonesia pada hari Rabu 9 Agustus 2023 dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada para penggemar mereka yang dikenal sebagai MOA atas dukungan mereka.

Konser dengan tema "ACT SWEET MIRAGE IN JAKARTA" berlangsung di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta.

Pentolan TXT, Choi Soo-bin atau Soobin, mengungkapkan,"Dukungan dari kalian hari ini nomor satu."

Choi Yeon-jun, rekan Soobin, menyoroti semangat luar biasa dari penggemar di Indonesia dan menggambarkan mereka sebagai menyenangkan dan lucu sepanjang konser.

Dia mengatakan,"MOA Jakarta itu sangat energik, lucu dan sangat menyenangkan," kata dia yang kemudian mengucapkan "Aku cinta kalian."

TXT terakhir kali bertemu dengan penggemar di Indonesia setahun yang lalu saat mengadakan konser "TXT ACT: LOVE SICK".

Choi Beom-gyu memuji semangat dan suara MOA. Dia berjanji untuk kembali ke Indonesia secepatnya, mengatakan, "Sudah lama kami tidak berkunjung ke sini, tapi kami bisa merasakan semangat dan suara terbaik dari MOA. Kami akan segera kembali."

Kang Tae-hyun menambahkan,"Terakhir kali ke Jakarta aku tahu kalian adalah penyanyi yang baik dan aku salah, kalian penyanyi terbaik," ujarnya.

Di depan para penggemar, TXT juga berusaha berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dengan mengatakan kata-kata seperti"enak", "kalian imut banget" dan "aku cinta kalian".

Mereka juga menghadirkan ekspresi lucu, seperti setelah membawakan lagu "Cat & Dog", dan memamerkan otot perut dan lengan mereka yang mendapatkan tanggapan meriah dari para penggemar.

Selama sekitar 2,5 jam, grup yang bernaung di bawah agensi Big Hit Music ini tampil membawakan sekitar 25 lagu, termasuk kolaborasi dengan trio Jonas Brother berjudul "Do It Like That", lagu khusus "Blue Spring".

Mereka juga menampilkan sejumlah hits seperti "Sugar Rush Ride", "Anti-Romantic", "Good Boy Gone Bad", "Run Away", "LO$ER=LO♡ER", dan "Our Summer".