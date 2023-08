Gokil, Film 'Barbie' Berhasil Raup 1 Miliar Dolar Hanya dalam Tiga Minggu Penayangan

SINAR HARAPAN - FILM komedi drama fantasi 'Barbie', yang dibintangi oleh Margot Robbie dan Ryan Gosling, melewati pendapatan global sebesar USD1 miliar atau Rp15,2 triliun hanya dalam tiga akhir pekan sejak perilisannya.

Pengumuman berita ini dilakukan melalui unggahan khusus di akun Instagram pembuat film, yang berjudul “Ini untuk Barbie dan Ken kami yang luar biasa dari seluruh dunia karena telah mewujudkan impian Barbie kami. Kami sangat senang untuk menyampaikan bahwa #BarbieTheMovie telah mencapai $1 miliar di Global Box Office.”

Variety melaporkan bahwa ini menjadikan sutradara Greta Gerwig sebagai sutradara perempuan pertama yang berhasil menghasilkan film bernilai miliaran dolar secara solo.

Ada tiga film blockbuster bernilai miliaran dolar lainnya yang juga disutradarai oleh perempuan, termasuk 'Frozen' dan 'Frozen 2' (keduanya disutradarai oleh Jennifer Lee dan Chris Buck, dengan pendapatan USD1,4 miliar).

Ada pula 'Captain Marvel' (disutradarai oleh Anna Boden dan Ryan Fleck, dengan pendapatan USD1,1 miliar), seperti yang dilaporkan oleh Variety.

Pencapaian 'Barbie' terjadi hanya dalam 17 hari setelah perilisannya, menjadikannya film Warner Bros yang paling cepat mencapai pendapatan USD1 miliar.

Sebelumnya, rekor ini dipegang oleh film drama fantasi 'Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2', yang mencapainya dalam 19 hari.

'Barbie' merupakan blockbuster kedua tahun ini dan keenam dalam era pandemi yang berhasil mencapai pendapatan USD1 miliar atau lebih, setelah film-film seperti 'Spider-Man: No Way Home', 'Top Gun: Maverick', 'Jurassic World Dominion', dan 'Avatar: The Way of Air'.

Film 'Barbie', yang disutradarai oleh Greta Gerwig dan dibintangi oleh Margot Robbie sebagai karakter boneka terkenal Barbie dan Ryan Gosling sebagai Ken, dirilis di bioskop pada tanggal 21 Juli.

Menurut Variety, film 'Barbie' yang disutradarai oleh Gerwig berhasil meraih pendapatan sebesar USD155 juta pada akhir pekan pertamanya.

Ini menjadi debut terbesar untuk film yang disutradarai oleh perempuan.

Biaya produksi 'Barbie' mencapai USD145 juta, belum termasuk biaya kampanye pemasaran yang telah mendorong popularitas film ini sebelum penayangannya di bioskop.