Wow! Berhasil Raup Rp156 Triliun, 'Barbie' Jadi Film Besutan Sutradara Wanita Terlaris Sepanjang Masa

SINAR HARAPAN - FILM 'Barbie', yang disutradarai dan ditulis oleh Greta Gerwig, berhasil meraup tambahan USD53 juta atau Rp804,9 miliar dari 4.178 lokasi di Amerika Utara pada akhir pekan ini.

Film yang masuk daftar terlaris itu juga meraup USD74 juta atau Rp1,1 triliun dari pasar internasional.

Dengan total pendapatan global sebesar USD1,03 miliar atau Rp156,4 triliun, film ini telah melebihi ekspektasi dan duduk di peringkat pertama film terlaris di bioskop selama tiga minggu berturut-turut.

Prestasi 'Barbie' makin berkilau karena film ini sekarang menjadi film terlaris yang pernah disutradarai oleh seorang wanita, menggantikan rekor sebelumnya yang dipegang oleh 'Wonder Woman'.

Film 'Wonder Woman' sebelumnya meraih total pendapatan global sebesar USD821,8 juta atau Rp12,4 triliun.

Tiga film lain yang disutradarai oleh wanita yang masih mengungguli 'Barbie' dalam hal pendapatan global, yaitu 'Frozen' meraih USD1,3 miliar dan sekuelnya, 'Frozen 2' yang meraup USD1,45 miliar.

Kedua film itu disutradarai oleh Jennifer Lee. Ada pula 'Captain Marvel' (USD1,1 miliar) yang disutradarai bersama oleh Anna Boden.

Namun, 'Barbie' telah mengklaim rekor sebagai film live-action yang disutradarai oleh wanita dengan pendapatan di Amerika Utara sebesar USD459,4 juta.

Angka ini mengalahkan 'Captain Marvel' yang hanya meraup USD426,8 juta di pasar dalam negeri.

Para eksekutif dari studio ini, Jeff Goldstein dan Andrew Cripps, menyatakan bahwa mereka terkesan dengan kinerja luar biasa 'Barbie'.

Pencapaian film ini bahkan disebut melampaui prediksi mereka yang paling optimis.

Mereka juga memuji Gerwig atas dedikasinya dalam menghadirkan film yang diminati oleh penggemar Barbie dari berbagai usia di seluruh dunia.