Putri Ariani Dapat Pesan Khusus Dubes Rosan Jelang Pentas Babak Semifinal AGT 2023

SINAR HARAPAN--Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) yang juga Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rosan Perkasa Roeslani berpesan kepada solois Putri Ariani agar fokus menyanyi untuk tampil maksimal pada live show babak semifinal America’s Got Talent 2023

Hal tersebut dikatakan Rosan yang didampingi Ayu Heni Rosan saat menemui Putri di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8). Menurut rencana babak semi final akan berlangsung 5 September yang akan datang.



“Putri, pesan saya fokus menyanyi dan tidak usah memikirkan apa-apa. Pokoknya, menyanyi yang bagus,” kata Rosan dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu.



Putri yang mengenakan kostum bernuansa hitam hadir ditemani orang tuanya, Ismawan Kurnianto dan Reni Alfianty.



Rosan mengatakan akan mengajak warga negara Indonesia (WNI), termasuk jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KBRI), diaspora, dan masyarakat ASEAN di Amerika Serikat untuk memilih Putri sebagai pemenang.



“Vote dilakukan pada tanggal 5 September 2023. Saya akan organize untuk WNI, KBRI, KJRI, diaspora, dan masyarakat ASEAN. Pada awal September 2023, saya akan menjabat Ketua Dubes ASEAN,” kata dia.



Rosan juga menyatakan akan membiayai perjalanan dua adik Putri, baik tiket maupun visa kunjungan ke AS, untuk hadir menyaksikan babak semifinal America’s Got Talent 2023 di Amerika Serikat,.



Penampilan Putri Ariani di American Got Talent 2023 mendapat banyak sorotan, baik media di dalam maupun luar negeri. Pada penampilannya itu, Putri, seorang penyanyi netra berhasil mendapatkan golden buzzer dari juri yang terkenal kritis, Simon Cowell.



Golden buzzer dari Simon Cowell memuluskan langkah Putri Ariani menuju babak semifinal America’s Got Talent 2023. Berbeda dengan penyisihan yang menggunakan sistem taping (rekaman), semifinal akan digelar langsung atau live show.