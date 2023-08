'Barbenheimer' Bikin Perfilman Dunia Kembali Bergairah, Catatkan Pendapatan Tertinggi Sejak Pra-pandemi

SINAR HARAPAN - BIOSKOP mencatat pendapatan tertinggi sejak masa pra-pandemi pada Juli 2023.

Box office global tercatat mencapai USD4,54 miliar atau Rp68,8 triliun selama bulan tersebut.

Firma riset dan penasehat Gower Street Analytics menyatakan bahwa bulan Juli 2023 mencatat pendapatan kotor tertinggi sejak sebelum pandemi dimulai.

Baca Juga: Makin Diminati, Viu Catatkan Pertumbuhan Pendapatan 45 Persen, Raup 206 Juta Dolar AS di Tahun 2022!

Juli 2023 juga menjadi bulan pertama sejak dimulainya pandemi pada tahun 2020.

Ketiga pasar utama yang membentuk gambaran global, yaitu Amerika Utara, Tiongkok, dan pasar internasional (tidak termasuk Tiongkok), semuanya mencatat pendapatan di atas rata-rata pra-pandemi mereka.

Lonjakan pendapatan bulan Juli ini terutama didorong oleh beberapa film blockbuster, termasuk duo 'Barbenheimer' dari film 'Barbie' dan 'Oppenheimer,' serta film 'Mission Impossible Dead Reckoning Part 1' dan 'Elemental.'

Baca Juga: Gokil! Pendapatan Film 'Avatar: The Way of Water' Tembus Rp30,4 Triliun! Jadi Film Disney Paling Laris

Selain itu, film-film Tiongkok daratan juga turut berkontribusi besar, seperti 'Lost in the Stars', 'Never Say Never', dan 'Chang An'.

Bulan Juli menjadi bulan terbaik sepanjang masa bagi perusahaan layar raksasa Imax, dengan catatan pendapatan kotor tertinggi di seluruh dunia, termasuk di Amerika Utara dan di China.

Dengan kesuksesan film-film tersebut, box office China mengalami lonjakan yang signifikan, mencapai USD4,9 miliar selama bulan Juli.

Angka ini menandakan peningkatan sebesar 69 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang terganggu oleh pandemi.

Selain itu, beberapa pasar internasional lainnya juga mencatatkan performa yang luar biasa, seperti pasar Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Italia, Australia, dan Brasil.***