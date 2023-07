Dibintangi Mel Gibson, Colin Woodell, Mishel Prada! Inilah Cast 'The Continental: From the World of John Wick'

SINAR HARAPAN - PRIME Video menampilkan pemain dan karakter utama dalam serial prekuel terbarunya yang berjudul "The Continental: From the World of John Wick" yang akan tayang di luar Amerika Serikat pada bulan September mendatang.

Serial ini terdiri dari tiga bagian dan akan mengungkap asal-usul hotel legendaris bagi para pembunuh, yaitu The Continental, yang merupakan pusat semesta John Wick.

Kisahnya akan fokus pada masa muda Winston Scott, ketika ia terjerat dalam dunia gelap Kota New York pada tahun 1970-an dan harus menghadapi masa lalunya yang sebelumnya ia pikir telah ditinggalkannya.

Baca Juga: Raup Rp577,2 Miliar, Film 'Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves' Menyalip 'John Wick 4'! Cek Trailernya

Informasi ini disampaikan melalui siaran pers dari Prime Video yang diterima di Jakarta pada hari Kamis.

Colin Woodell akan menggantikan peran Ian McShane sebagai Winston muda dalam serial "The Continental: From the World of John Wick".

Sementara itu, Ayomide Adegun, seorang pendatang baru, akan berperan sebagai Charon yang sebelumnya diperankan oleh mendiang Lance Reddick.

Baca Juga: Penayangan John Wick Chapter 4 Mundur Hingga 2022

Pemain lainnya yang turut bermain dalam serial ini adalah Mel Gibson, Mishel Prada, Jeremy Bobb, Ben Robson, Nhung Kate, Jessica Allain, dan Hubert Point-Du Jour.

Berikut adalah daftar karakter yang akan muncul dalam serial"The Continental: From the World of John Wick".

1. Winston Scott (diperankan oleh Colin Woodell)

Winston adalah seorang pengusaha cerdas dengan pemikiran kreatif.

Baca Juga: Sekuel 'Constantine' Akan Kembali Dibintangi Keanu Reeves, Skrip Bakal Digarap Penulis 'Star Trek'

Setelah mengalami peristiwa traumatis dan menjadi target hukum, Winston berhasil menjadi pengusaha sukses di London.

Namun, masa lalunya datang kembali menghantuinya ketika Cormac, seorang gembong kejahatan dari masa lalunya, memberikan misi kepadanya untuk mencari saudara laki-lakinya yang telah lama terpisah, Frankie.