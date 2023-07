Mengharukan! Cakra Khan Raih 'Standing Applause' dari Juri dan Penonton di Panggung America's Got Talent 2023

SINAR HARAPAN - PENYANYI Indonesia, Cakra Khan menjadi pemberitaan setelah dengan kabar menggembirakan setelah peserta berhasil lolos audisi Americas Got Talent 2023, mengikuti jejak Putri Ariani.

Penampilan Cakra Khan di panggung Americas Got Talent 2023 telah diabadikan dalam sebuah video yang dibagikan oleh pihak ajang pencarian bakat tersebut melalui saluran YouTube mereka pada Rabu 19 Juli 2023.

Video berjudul "You won't BELIEVE his voice! Cakra Khan's soulful song captivates the judges", diunggah 19 Juli 2023, dan telah ditonton lebih dari 2,4 juta kali kurang dari 24 jam.

Baca Juga: Populer di Tahun 1990-an, Coco Lee Penyanyi 'Do You Want My Love' Meninggal Setelah Lakukan Upaya Bunuh Diri

Video diawali dengan sosok Cakra Khan yang menyatakan ingin menggunakan hadiahnya untuk membuat tempat perlindungan hewan jika memenangkan hadiah kompetisi tersebut.

Dalam audisi America's Got Talent 2023, Cakra Khan membawakan dua lagu.

Namun, penampilannya sempat diinterupsi oleh salah satu juri, Simon Cowell.

Baca Juga: Penyanyi Pop Generasi Milenial Aaron Carter Tewas di Rumahnya, Sempat Posting Kata-kata Terakhir di Medsos

Cakra Khan lalu menyanyikan lagu kedua berjudul "No Woman No Cry" yang dipopulerkan Bob Marley dengan gaya yang berbeda, yang ternyata disukai oleh para juri dan penonton di studio.

Cakra Khan mendapat 'standing applause' dari para juri dan penonton, serta empat 'yes' dari para juri.

Cakra Khan menerima pujian dari para juri, termasuk aktris Heidi Klum yang menyebut suaranya sangat unik dan seksi.

Baca Juga: Wow, Penyanyi Rock Tina Turner Pemenang Grammy Hadir dalam Replika Boneka Barbie

Cakra Khan merasa sangat berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukungnya dalam perjalanan di America's Got Talent 2023.

Ia menyatakan merupakan kebahagiaan dapat membawakan lagu dari legendaris Bob Marley.***