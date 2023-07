Lagu BLACKPINK 'As If It's Your Last' Melampaui 1,3 Miliar Views di YouTube

SINAR HARAPAN – YG Entertainment mengumumkan bahwa video klip BLACKPINK yang berjudul 'As If It's Your Last' baru saja melampaui 1,3 miliar views di YouTube.



Dilansir dari allkpop.com, kesuksesan ini menyusul empat video sebelumnya yaitu 'DDU-DU DDU-DU' (2 miliar views), 'Kill This Love' (1,8 miliar views), 'Boombayah' (1,6 miliar views), serta video dance performance 'How You Like That' (1,4 miliar views).



Dengan begitu, 'As If It's Your Last' menjadi video BLACKPINK kelima di YouTube yang berhasil melampaui titik pencapaian tersebut.

Lagu dengan melodi yang adiktif ini bercerita tentang seorang gadis yang sedang jatuh cinta begitu dalam, seolah-olah itu cinta terakhirnya, seperti tidak ada lagi hari esok.



Koreografinya yang energik juga menonjolkan pesona keempat member BLACKPINK dengan daya tarik mereka masing-masing.



Tak lama setelah rilis pada 22 Juni 2017, lagu ini berhasil memenangkan berbagai program musik mingguan di Korea Selatan.

Setelah melampaui penjualan 4.000 copies hanya dalam 1 hari, lagu ini menempati posisi nomor 1 di World Digital Song Sales, Billboard.



Saat itu mereka menyaingi rekor yang dicetak oleh Wonder Girls sebagai lagu Korea yang menempati posisi tertinggi di tangga lagu Amerika Serikat.



Lagu ini ditulis oleh tim andalan YG Entertainment yaitu Teddy Park, Brother Su dan Choice37.

Sebelumnya, demo lagu ini ditawarkan kepada 2NE1 pada 2014 dengan judul sementara 'Blame It on Your Love'.



Saat itu, girl group besutan YG Entertainment itu sedang mempersiapkan album kedua mereka berjudul Crush.



Namun, grup tersebut menolak lagu itu hingga akhirnya diberikan kepada BLACKPINK pada pertengahan 2017.

Siapa sangka, ternyata lagu tersebut mendapatkan respons yang luar biasa dari para penggemar yang menantikan single terbaru BLACKPINK.



Menurut Jisoo, member BLACKPINK, jika lagu-lagu sebelumnya fokus dengan konsep 'black', lagu ini lebih bernuansa 'pink'.



Perpaduan antara dance, synth-pop, house, reggae, dan moombahton ini juga disertai disco grooves.

Komunitas K-pop terkenal akan fandom-nya yang kuat dan sangat berdedikasi dalam mendukung artis idola mereka.



Begitu juga dengan BLINK, fandom BLACKPINK, yang aktif di berbagai media sosial dan platform musik digital.



Tak heran, BLACKPINK bisa menorehkan kesuksesan yang viral seperti saat ini, melampaui pencapaian artis global lainnya.



Selamat untuk BLACKPINK dan BLINK! ***