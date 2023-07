Gokil! Jungkook BTS Rajai Tangga Lagu Musik Seluruh Dunia Dengan Single Solonya 'Seven' Feat Latto

SINAR HARAPAN - Jungkook, maknae dari grup BTS, menghebohkan dunia musik dengan mendominasi tangga lagu musik di seluruh dunia dengan single solo barunya, 'Seven'.

Pada tanggal 14 Juli pukul 13.00 KST, Jungkook resmi memulai debut solonya dengan single berjudul 'Seven' yang menampilkan Latto. T

Tak lama setelah dirilis, lagu ini langsung merajai tangga musik domestik, seperti Melon's Top 100, serta tangga lagu realtime Bugs dan Genie.

Di luar Korea, 'Seven' juga melesat ke puncak tangga lagu iTunes di berbagai negara di seluruh dunia.

Pada pukul 9 pagi KST tanggal 15 Juli, 'Seven' telah menduduki No. 1 di tangga lagu iTunes Top Songs di setidaknya 106 wilayah yang berbeda, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, dan Jepang.

Selain itu, versi instrumental dari 'Seven' juga berhasil meraih posisi No. 2 dan No. 3 di banyak negara.

Sementara itu, video musik untuk "Seven" telah mengumpulkan jumlah penonton dengan sangat cepat: pada pukul 12 malam KST pada tanggal 15 Juli, video tersebut telah melampaui 34,6 juta penonton di YouTube.

Single 'Seven' sangat menarik karena lirik lagu Seven dapat diartikan "Anda ingin selalu bersama orang yang Anda cintai." Seperti maksud dari judul lagunya 'Seven', yakni dari Senin hingga Minggu.

"Keinginan untuk bersama dengan cinta dalam hidup saya setiap hari ditunjukkan dalam serenade yang penuh gairah ini," Demikin Terdengar kata-kata tersebut diucapkan Jungkook dalam video klip tersebut.

Video dan penguraian lirik yang dilakukan Jungkook menimbulkan beberapa reaksi dari para penggemar.

Kalau penasaran dengan MV Single solo Jungkook 'Seven' di sini. ***