Perkenalkan Larry the Cat, Kucing Kantor Kabinet Inggris yang Punya Jabatan Mentereng 'Chief Mouser'

SINAR HARAPAN - SOSOK LARRY si kucing atau Larry the Cat, kucing residen di Kantor Kabinet Inggris, telah menjadi tokoh ikonik dalam dunia politik Inggris.

Ia dikenal karena kepribadiannya yang menggemaskan dan 'jabatannya' sebagai "Chief Mouser" atau pembasmi tikus, Larry telah disayangi para politisi, staf, dan publik Inggris bahkan dunia internasional.

Berikut sepuluh fakta menarik tentang Larry si Kucing yang menunjukkan kehadiran dan pengaruhnya yang unik di ranah politik Inggris.

Larry bersama Mantan Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama (instagram.com/larrythecatfanclub)

1. Kedatangan Larry

Larry the Cat dibawa ke Kantor Kabinet Inggris pada tahun 2011 untuk mengatasi masalah tikus yang berkembang.

Gelar resminya adalah "Chief Mouser to the Cabinet Office", dan dia diadopsi dari Battersea Dogs and Cats Home.

2. Pernah tinggal di banyak rumah

Sebelum bergabung dengan Kantor Kabinet, Larry tinggal di beberapa lokasi, termasuk jalanan London dan Rumah Anjing dan Kucing Battersea.

Kisahnya yang pernah berpindah-pindah ini membuat posisi prestisiusnya saat ini semakin luar biasa.

3. Netralitas politik

Terlepas dari hubungannya dengan Kantor Kabinet Inggris, Larry tetap netral secara politik.

Dia dikenal menyambut politisi dari semua partai dan telah difoto dengan berbagai tokoh politik, terlepas dari afiliasi mereka.