Umroh Plus Wisata Makin Diminati, Bisa Mampir ke Ankara hingga Cappadocia Setelah Beribadah di Tanah Suci

SINAR HARAPAN - WISATA halal yang dilakukan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan ibadah umroh yang khusuk, merupakan konsep yang ditawarkan oleh industri perjalanan wisata dan menjadi tren belakangan ini.

Konsep ini menarik perhatian karena harga paketnya hanya sedikit berbeda dengan paket umroh biasa.

"Jalan-jalan bersama keluarga perlu tapi ibadah umroh tidak dilupakan,” ujar Cheriatna, pemilik sekaligus CEO Cheria Holiday, dalam keterangannya pada Kamis 6 Juli 2023.

Baca Juga: 5 Fakta Kasus Penipuan Travel Umroh PT NSWM: Korban Lebih dari 500 Orang dan Kerugian Mencapai Rp91 Miliar

Data menunjukkan bahwa sebelum pandemi, pasar umrah di Indonesia mencapai sekitar satu juta orang per tahun.

Menurut Cheriatna, potensi tamu terbesar untuk paket tur plus Umroh berasal dari kota-kota kecil di Indonesia.

Melalui keterangan tertulis yang sama, Farhah Chefa Qonita, Direktur Utama PT Jazira Wisata, optimis bahwa paket Tur plus Umroh yang ditawarkan akan diminati oleh banyak orang.

Baca Juga: Belajar dari Penipuan Umroh PT NSWM, Waspadai Travel yang Tawarkan Harga Lebih Murah dari Referensi Kemenag

“Analoginya begini, paket umrah reguler dirilis dengan harga ekonomis Rp28 jutaan. Jazira Wisata merilis Rp30 juta untuk 12 hari perjalanan umrah, separuhnya bisa menikmati wisata halal Turki,” ujarnya.

Farhah menjelaskan bahwa ada sekitar 12 keberangkatan Tur plus Umroh, baik pada musim sepi maupun musim ramai, hingga akhir 2023.

Dia menyediakan berbagai paket seperti Turki plus Umroh, Eropa Barat plus Umroh, Aqso plus Umroh, Dubai plus Umroh, Mesir plus Umroh, Maroko plus Umroh, Uzbekistan Plus Umroh, dan lainnya.

Baca Juga: Aturan Baru dari Pemerintah Arab Saudi, Pengunjung Umroh Kini Bisa Mendarat di Bandara-bandara Berikut

Rencananya, mereka akan memulai keberangkatan pada bulan Agustus 2023 dengan peminat terbanyak untuk paket Turki plus Umroh.

Paket ini akan menyediakan rangkaian destinasi wisata halal di Turki selama enam hari, termasuk Ankara, Bursa, Pamukkale, dan Cappadocia. Setelah itu, peserta akan fokus menjalankan ibadah umroh di Madinah dan Mekah selama lima hari.

Wisata halal dan ibadah umroh ini dilengkapi dengan fasilitas pendukung.