Populer di Tahun 1990-an, Coco Lee Penyanyi 'Do You Want My Love' Meninggal Setelah Lakukan Upaya Bunuh Diri

SINAR HARAPAN - PENYANYI yang populer di tahun 1990-an Coco Lee, telah meninggal dunia pada usia 48 tahun.

Coco Lee lahir di Hong Kong dan pindah ke Amerika Serikat pada usia muda. Dia merilis album dalam bahasa Mandarin dan Inggris selanjutnya dikenal sebagai penyanyi, penulis lagu, dan aktor.

Coco Lee wafat dalam usia 48 tahun lahir di Hong Kong yang saat itu dikuasai Inggris, lalu tumbuh besar di California.

Dia mencapai ketenaran pada tahun 90-an berkat suaranya yang kuat, vokal yang luar biasa, dan lagu-lagu yang penuh emosi.

Salah satu lagunya yang cukup populer di Indonesia adalah 'Do You Want My Love' yang dirilis tahun 1999.

Menurut saudara perempuannya, Coco Lee masuk dalam kondisi koma setelah percobaan bunuh diri pada akhir pekan.

Dalam sebuah posting di Instagram, saudara perempuannya, Carol dan Nancy, menyebutkan bahwa Coco Lee telah menderita depresi selama beberapa tahun.

Mereka menulis bahwa Coco mencoba bunuh diri di rumahnya pada hari Minggu dan kemudian dibawa ke rumah sakit, di mana dia meninggal pada hari Rabu.

Coco Lee juga menjadi suara dari karakter utama dalam versi Mandarin dari film Disney yang sukses, Mulan.

Dia juga membawakan lagu dari soundtrack Crouching Tiger, Hidden Dragon di acara Academy Awards tahun 2001.

Pada tahun 2011, Coco Lee menikah dengan Bruce Rockowitz, seorang pengusaha Kanada yang dulunya menjabat sebagai CEO perusahaan rantai pasokan Hong Kong, Li & Fung.

Dalam postingan terakhirnya di Instagram, Coco Lee membagikan foto tato yang bertuliskan 'cinta' dan 'keyakinan' di lengannya.