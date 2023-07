Umur Berapa Suplemen Kolagen Sebaiknya Dikonsumsi Agar Kulit Tetap Elastis? Ini Penjelasannya

"Direkomendasikan untuk memulainya pada usia 20 tahun karena konsumsi kolagen tidak memberikan hasil instan dalam tujuh hari," katanya dalam Peluncuran Eksklusif Produk Terbaru Youvit - Get ready to be Nourish Inside, Glow Outside secara daring pada hari Selasa.

Disarankan agar seseorang mengonsumsi suplemen kolagen secara rutin selama minimal tiga bulan untuk mencapai hasil kulit yang elastis dan mengurangi tanda-tanda penuaan seperti garis-garis halus.

"Ketika kita minum rutin, di bulan ketiga biasanya mulai efek maksimal dia akan keluar hasilnya. Ini alasan harus konsumsi rutin dan minimal tiga bulan ya karena menghasilkan kolagen tipe 1 itu di bulan ketiga," jelas Pipim.

Kolagen tipe 1 sekitar 90 persen terdapat di berbagai bagian tubuh, termasuk rambut, kulit, kuku, tulang, organ, dan ligamen, yang berperan penting dalam kesehatan kulit dan proses penuaan.

Menurut Pipim, tidak akan ada risiko overdosis ketika mengonsumsi kolagen secara rutin karena tubuh mengurangi kolagen setiap harinya. Suplemen ini bertindak sebagai penguat.

Namun, Pipim membantah pendapat yang mengklaim bahwa kolagen dapat menyembuhkan jerawat.

Menurutnya, kolagen berperan sebagai pendukung kulit yang membantu mencegah atau memperbaiki kerusakan kulit serta mendukung pengobatan jerawat.

Selain mengonsumsi suplemen kolagen, disarankan juga untuk mencegah faktor-faktor ekstrinsik yang dapat mempercepat penuaan kulit, seperti paparan sinar matahari, polusi udara, merokok, dan pola makan tidak sehat.

Selain itu, menjaga kebersihan dan perawatan kulit yang baik juga sangat penting.

Faktor-faktor ekstrinsik tersebut berasal dari lingkungan dan dapat memperburuk proses penuaan alami seiring bertambahnya usia, mengakibatkan kulit menjadi kendur dan kasar.***