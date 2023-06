Mau Mengajak Si Kecil ke Museum di Libur Panjang Ini? Berikut 10 Museum yang Terkenal di Jakarta dan HTM-nya

SINAR HARAPAN - JAKARTA memiliki beberapa museum yang bagus yang menawarkan beragam koleksi seni, sejarah, dan budaya.

Berikut beberapa museum yang terkenal dan layak dikunjungi di Jakarta beserta informasi harga tiket masuknya.

1. Museum Nasional

Museum Nasional memamerkan banyak koleksi artefak Indonesia, termasuk peninggalan arkeologi, benda etnografi, dan artefak sejarah.

Baca Juga: Main dengan Rusa di Ranca Upas Bandung, Wisata Kece Bersama Si Kecil untuk Liburan Idul Adha! Cek Detailnya

Harga Tiket Masuk: Rp Rp15.000/orang dan anak-anak Rp7.500/orang.

2. Museum Bank Indonesia

Museum Bank Indonesia menggali sejarah perbankan dan mata uang di Indonesia melalui pameran interaktif, uang kertas kuno, dan artefak sejarah.

Harga Tiket Masuk: Gratis.

3. Museum Wayang

Museum Wayang didedikasikan untuk seni wayang, pewayangan tradisional Indonesia.

Baca Juga: Agar Liburan Sekolah Si Kecil Seru tapi Tetap Hemat, Cek 5 Tips Berikut!

Ini menampung koleksi boneka wayang dari berbagai daerah dan memberikan wawasan tentang signifikansi budaya dari bentuk seni tradisional ini.

Harga Tiket Masuk: Dewasa Rp3.750 per orang, Mahasiswa Rp2.250 per orang, Anak-anak/Pelajar Rp1.500 per orang

4. Museum Fatahillah (Museum Sejarah Jakarta)