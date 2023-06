5 Makanan dan Minuman yang Membantu Memperpanjang Umur, Termasuk Kacang-kacangan dan Gandum

SINAR HARAPAN - KEBANYAKAN orang berpikir faktor genetik menentukan apakah seseorang berumur panjang. Namun, ternyata faktor gaya hidup dan pola makan sehat yang berperan penting dalam hal ini.

Chief medical officer Modern Age, Anant Vinjamoori mengatakan ada banyak faktor penentu kesehatan yang ada dalam kendali seseorang dan selama ini disadari. Salah satunya asupan makanan yang dikonsumsi.

"Kuncinya adalah menghindari makanan olahan, yang sering kali tinggi lemak, gula, dan natrium tidak sehat dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan," ungkap Vinjamoori seperti dikutip dari laman Eat This Not That.

Vinjamoori menambahkan, setidaknya ada lima makanan yang dapat membantu memperpanjang harapan hidup. Berikut penjelasannya:

1. Kacang-kacangan

Entah itu kacang almond, kacang tanah, hazelnut, pistachio, atau kombinasi beberapa di antaranya sangat baik untuk kesehatan.

Menurut studi, orang yang rutin makan kacang memiliki risiko kematian 39 persen lebih rendah akibat penyakit kardiovaskular.

"Kacang kaya akan lemak tak jenuh, serat, antioksidan, serta vitamin dan mineral tertentu yang secara kolektif meningkatkan kesehatan jantung, membantu mengontrol berat badan, dan berpotensi membantu panjang umur," jelas Vinjamoori.

2. Kunyit

Kunyit mengandung kurkumin, senyawa bioaktif dengan sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat.

Peradangan kronis adalah faktor penting dalam banyak penyakit yang berkaitan dengan penuaan, dan efek antiperadangan kurkumin dapat membantu menguranginya.

Sebuah studi pada 2021 sudah membuktikan efek itu. Kurkumin juga dikaitkan dengan risiko penyakit jantung yang lebih rendah, menurut ulasan tahun 2022 di ‌Cells‌.

Menggabungkan kunyit dengan lada hitam bisa membantu meningkatkan khasiatnya.

3. Teh Hijau

Vinjamoori menyebut teh hijau kaya akan quercetin, flavonoid tanaman yang menunjukkan sifat antioksidan, antiinflamasi, dan antikanker.