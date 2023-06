Pamer Kemampuan Bahasa Indonesia Saat Temui Fans, Kim Mingue: 'Ayang, Selamat Bobok Ya'

SINAR HARAPAN - AKTOR asal Korea Selatan Kim Mingue berkesempatan mempelajari kata-kata dalam Bahasa Indonesia tidak baku di sela acara jumpa penggemar perdananya di Indonesia pada Sabtu (17 Juni 2023) malam.



Kala itu presenter Indra Herlambang sempat bertanya tentang kata dalam Bahasa Indonesia yang sang aktor kuasai saat ini dan dijawab dengan mengatakan "Apa kabar".



Para penggemar yang hadir kemudian meneriakkan "Aku cinta kamu". Kim Mingue mengaku pernah mendengar kata itu lalu mengucapkan kata-kata serupa.

Indra lalu meminta Kim Mingue mengucapkan "Ayang, selamat bobok ya" dan disambut jeritan dari penggemar yang mengabadikan momen itu dengan kamera ponsel.



Tak hanya kata-kata, dia juga diminta mendengarkan lagu-lagu dalam Bahasa Indonesia dan menyanyikan atau sekadar menggumamkannya di atas panggung.



Kala itu, dia mendengarkan lagu "Sang Dewi" dari penyanyi Titi DJ, "#Eaaaa (Eeeaa)" milik grup Coboy Junior dan "Ojo Dibandingke".

Lagu-lagu itu harus dia coba bawakan untuk nantinya ditebak tiga penggemar yang diundang ke atas panggung.



Acara bertema "Smile With Kim Mingue” malam itu menjadi pertemuan pertama Kim Mingue dengan penggemar di Indonesia.

Di awal acara dia sempat mengatakan gugup sekaligus bersemangat. Terlebih, dia tahu ada banyak orang yang menantinya.

Perjumpaannya dengan penggemar saat itu berlangsung kurang lebih dua jam terhitung sejak pukul 19.05 WIB.

Dia membuka acara dengan membawakan salah satu lagu tema drama "Business Proposal" yang dibintanginya, berjudul "Love, Maybe" milik duo MeloMance.



Usai bernyanyi, Kim Mingue sempat mengungkapkan beberapa hal tentang dirinya, termasuk perilaku semasa kecil yang tidak mau diam dan sering dimarahi guru.

Dia juga mengungkapkan kegiatannya kala senggang yakni berolahraga dan bermain video gim.



"Berenang, bowling, tapi aku enggak suka nge-gym," kata pria dengan lesung pipi kanan dan kiri itu.



Kim Mingue lalu mengatakan ingin belajar berselancar dan menurut dia Bali termasuk lokasi yang bagus untuk menuntaskan hasratnya itu.

"Dengar-dengar sistem untuk belajar surfing sudah bagus ya. Jadinya sempat mau mengunjungi Bali untuk belajar tetapi belum ada kesempatan. Untuk berikutnya kalau ada waktu mau belajar surfing di Bali," tutur dia.



Di sela acara, Kim Mingue sempat mencicipi makanan Indonesia yakni kue putu, martabak, pempek dan es cingcau. Dia juga menjajal baju batik yang disediakan penyelenggara acara.



Sang aktor bahkan meladeni Indra Herlambang yang memintanya bersiul beberapa kali.

Dia juga melakukan reka ulang sejumlah adegan dalam drama, salah satunya mengikat rambut lawan lainnya seperti dalam "Because This Is My First Life".

Ia juga menyanyikan kembali beberapa bait lagu yang pernah dia bawakan dalam program "I Can See Your Voice 4" beberapa tahun silam berjudul "Ten Reasons to Love You" dari penyanyi Lee Seokhoon.



Pada akhir acara, Kim Mingue mengucapkan terima kasih pada semua penggemar yang meluangkan waktu untuk bertemu dengannya malam itu.

Sebagai penutup, Kim Mingue berharap para penggemar mendapatkan kenangan yang baik melalui acara ini.



Kim Mingue dikenal sebagian publik di Indonesia melalui sejumlah serial drama seperti "Signal" (2016), "Business Proposal" (2022) yang mengantarkannya mendapatkan penghargaan seperti Excellent Actor dan Best Couple Award dari 2022 SBS Drama Awards.



Belakangan ini dia menyelesaikan drama "The Heavenly Idol" (2022) yang dikabarkan merupakan proyek terakhirnya sebelum dirinya menjalankan dinas militer.***