Siap-Siap Bernostalgia Dengan The Corrs di Ancol Oktober Mendatang, Cek Harga Tiket Konsernya Sekarang!

SINAR HARAPAN - Promotor Ravel Entertainment mengumumkan akan menghadirkan band musik legendaris asal Irlandia yang amat populer pada awal era 2000-an, yakni The Corrs.

Setelah vakum selama 18 tahun dari industri musik, The Corrs dijadwalkan tampil menghibur para penggemar pada konser yang digelar di Beach City International Stadium Ancol Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2023 mendatang.

Konser di Jakarta kali ini merupakan bagian dari tur reuni keempat bersaudara Corr yaitu Andrea (vokal), Sharon (violin/piano/vokal), Caroline (drums/perkusi/piano/vokal), dan Jim (gitar/piano/vokal).

“Puji syukur kami bisa mendapatkan The Corrs. Mudah-mudahan tiket laku dan konser berjalan lancar, serta aman. Kami akan mengajak para penggemar The Corrs untuk bernostalgia dengan lagu-lagu hit mereka,” kata CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy, saat membuka sesi jumpa media di kawasan Kebayoran Baru Jakarta, Jumat kemarin (16/6).

The Corrs dijadwalkan terbang ke Tanah Air untuk membawakan sejumlah tembang hit di antaranya “Runaway”, “Breathless”, “Radio”, “All The Love in The World”, “What Can I Do” secara langsung di hadapan para penggemar Indonesia.

Terkait konser nanti, Marketing Communication Manager Ravel Entertainment, Naomi Claudya Siahaan, mengungkapkan alasan pemilihan tanggal tampil The Corrs yang tidak dilangsungkan pada akhir pekan.

“Memang sempat viral ya, banyak yang menanyakan kenapa konsernya hari Rabu? Jadi, kami memilih tanggal 18 Oktober yaitu weekday karena mengikuti tanggal dari manajemen The Corrs,” jelas Naomi.

Terkait dengan tiket konsernya, terdapat 5 kategori tiket untuk konser tersebut, yaitu Bronze (duduk) pada harga Rp1.000.000, Silver (duduk) Rp1.500.000, Festival (berdiri) Rp2.000.000, Gold (duduk) Rp3.500.000, dan VIP Platinum (duduk) Rp4.500.000.

Penggemar The Corrs dapat membeli tiket konser mulai 21 Juni 2023 melalui laman resmi thecorrsjakarta.com.