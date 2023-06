Kawasaki KLX110R& KLX110R L Resmi Meluncur di Jakarta Fair: Mesin SOHC 112, 4 Speed, Harga Mulai Rp27,8 Juta

SINAR HARAPAN - PT. Kawasaki Motor Indonesia (KMI) kembali memberikan ragam pilihan kendaraan off-road terbarunya melalui kehadiran KLX110R dan KLX110R L, yang bertepatan dengan ajang pameran Jakarta Fair 2023 di Kemayoran, Jakarta Pusat.



"KMI bertekad untuk memberikan sajian terbaiknya demi meningkatkan minat berkendara bagi para riders muda. Dengan menghadirkan KLX110 ini tentunya kami berharap anak-anak sekarang dapat menyalurkan hobinya agar kemudian bisa menjadi pebalap profesional untuk mengharumkan negara," kata Head Sales & Promotion PT. KMI, Michael C. Tanadhi dalam keterangan resminya, Kamis.



Motor bergaya trail terbaru dari Kawasaki ini memang dikhususkan untuk mereka yang sudah berusia 13 tahun ke atas dan memiliki kegemaran dengan kendaraan mini-moto, KLX110R dan KLX110R L bisa ditumpangi oleh penggunanya hingga yang berbobot 70 kg.



Baca Juga: Cari Motor Baru? Indonesia Motorcycle Show Segera Digelar di JCC 2 November! Diikuti Honda hingga Kawasaki

Kehadiran motor terbaru ini juga diyakini akan mampu menyerap banyak minat konsumen muda, yang ingin menikmati indahnya medan offroad di kota-kota besar.



Kawasaki KLX110R dan KLX110R L ini hadir dengan mengusung mesin SOHC 112 cm3 berpendingin udara, KLX110 menghasilkan mesin yang lebih baik dan bertenaga di semua rpm dibandingkan pendahulunya yang juga dipadukan dengan fitur kopling manual.



Kedua motor yang diproduksi secara lokal, hadir dengan 4 transmisi kecepatan dengan jangkauan yang lebih luas dan berkontribusi pada transisi yang lebih mulus, membuat berkendara menjadi lebih menyenangkan dan lebih agresif di setiap medan.

Baca Juga: Kawasaki Akan Keluarkan Z250 Empat Silinder



KLX110R dibanderol dengan harga Rp27.800.000 (Off The Road). Sementara untuk KLX110R L dibanderol dengan harga Rp27.900.000 (off the road).



Spesifikasi lengkap



ENGINE

Type: 4st, 1-cyl, SOHC, 2val, Air-cooled

Bore x Stroke: 53.0 x 50.6 mm

Displacement: 112 cm3

Compression ratio: 9.5:1

Fuel supply Carburetor: KEIHIN PB18

Lubrication system: Forced Lub. Wet

Baca Juga: Polisi Jaring Ratusan Sepeda Motor yang Lintasi JLNT Casablanca, Puluhan Gunakan Knalpot Brong

Starting system: Electric & Kick

Ignition system: DC-CDI

Transmission: 4-speed, return

Primary Reduction Ratio: 3.409 (75/22)

Final Reduction Ratio: 2.923 (38/13)



PERFORMANCE

Front suspension: Telescopic fork

Rear suspension: Mono Shock Swingarm

Front brake: Drum, ø90 mm

Rear brake: Drum, ø110 mm

Front tyre: 2.50-14 4 P.R.

Baca Juga: Mau Camping di Akhir Pekan? Perhatikan Hal Berikut Ketika Berkemah dengan Menggunakan Motor

Rear tyre: 3.00-12 4 P.R.

Length x Width x Height: 1,560 x 650 x 955 mm (KLX110R) dan 1,560 x 650 x 990 mm (KLX110R L)



DETAILS

Wheelbase: 1,075 mm

Road clearance: 215 mm (KLX110R) dan 265 mm (KLX110R L)

Curb mass: 76 kg

Fuel tank capacity: 3.6 litres.***