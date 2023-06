5 Kondisi yang Bisa Memperburuk Kesehatan Jantung, Makin Meningkat di Kalangan Anak Muda

SINAR HARAPAN - BELAKANGAN ini penyakit jantung tidak hanya menyerang orang tua, namun juga anak muda.

Bahkan angka kasus meninggal akibat penyakit kardiovaskular di kalangan anak muda yang tampak sehat meningkat.

Sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat mencatat bahwa selama 1995-2014 terdapat sekitar 28 ribu kasus serangan jantung.

Dari jumlah itu, ternyata sekitar 30 persen terjadi pada orang di bawah 54 tahun.

Seperti dikutip dari laman Times of India, Kamis (15 Juni 2023), berikut sejumlah hal yang bisa memperburuk kesehatan jantung pada anak muda.

1. Obesitas

Dalam laporannya yang berjudul "Heart Disease: It Can Happen at Any Age", Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) mengatakan bahwa obesitas pada orang berusia 35 hingga 64 tahun membuat mereka berisiko lebih tinggi terkena penyakit jantung.

Berat badan adalah faktor risiko yang berkontribusi besar terhadap penyakit jantung.

Obesitas sebagian besar mengacu pada lingkar pinggang yang lebar dan obesitas perut.

2. Diabetes

Epidemi diabetes menyebar dengan cepat. Para ahli menyatakan bahwa gula darah yang tinggi bisa merusak pembuluh darah dan memengaruhi fungsi normal dari otot-otot saraf yang membantu jantung berfungsi dengan baik.

3. Terlalu Banyak Duduk

Mereka yang bekerja di belakang meja biasanya minim aktivitas fisik. Beberapa penelitian dan pakar kesehatan memperingatkan orang-orang untuk lebih giat melakukan aktivitas fisik.

Para ahli kesehatan merekomendasikan setiap individu untuk melakukan setidaknya 150 menit aktivitas fisik secara intens per pekan.

4. Kebiasaan Olahraga yang Salah

Olahraga jelas merupakan kunci untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan pusat kebugaran membuka jalan menuju hal tersebut.