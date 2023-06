Jokowi Ingin Undang Putria Ariani Bernyanyi Pada Peringatan HUT Kemerdekaan RI

SINAR HARAPAN--Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ingin mengundang kontestan America's Got Talent (AGT) 2023, Putri Ariani, bernyanyi di Istana Kepresidenan, Jakarta, saat peringatan HUT ke-78 RI pada 17 Agustus 2023.



Namun, Jokowi menekankan, dia tidak ingin mengganggu jadwal peraih Golden Buzzer America's Got Talent itu.



“Kalau tidak mengganggu. Pemerintah tidak mau mengganggu. Tapi kalau tidak mengganggu waktunya Putri, nanti pada 17 Agustus akan kita undang,” kata Presiden Jokowi setelah melakukan pertemuan dengan Putri Ariani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.



Jokowi mengatakan persiapan dan penampilan Putri di tahap lanjutan America's Got Talent (AGT) 2023 adalah yang utama. Maka, ia tak ingin mengganggu persiapan Putri.



Presiden menilai Putri telah berhasil mencontohkan dan memberi inspirasi mengenai arti kerja keras dalam memanfaatkan peluang.



“Ini adalah inspirasi besar bagi anak-anak muda Indonesia, dan gak ada yang namanya penghalang itu kalau memiliki kemauan yang keras, mau bekerja keras. Contoh generasi muda Indonesia, menginspirasi betul,” kata Jokowi.



Dalam audisi AGT 2023, Putri mendapat Golden Buzzer dari juri. Fasilitas itu adalah pertanda peserta langsung menuju ke babak selanjutnya atau akses langsung ke panggung Live Show tanpa melewati tahap audisi dan seleksi lainnya.



“Sebuah penghargaan besar ya dari Simon Cowell (Juri AGT) ke Putri. dan itu menjadikan dia bisa melompat langsung masuk ke final atau semifinal. itu kan saya kira kalkulasi dan feeling dari Simon itu biasanya gak pernah meleset,” kata Jokowi.



Presiden mengharapkan anak-anak muda Indonesia dapat menjadikan Putri sebagai inspirasi. Presiden juga berjanji akan terus memberikan dukungan untuk Putri.



Dalam pertemuan itu, Putri Ariani memberikan Golden Buzzer kepada Presiden Jokowi. Sedangkan Presiden Jokowi juga memberikan uang sangu berupa tabungan untuk bekal Putri di Amerika Serikat.



Setelah melakukan pertemuan dengan Presiden, Putri menyanyikan dua lagu ciptaannya yakni Loneliness dan Permata Indah Dunia.

