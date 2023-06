Wow! 'Dewa 19 Featuring All Stars Stadium Tour 2023' Akan Tampilkan Sandhy Sondoro, Lyodra, hingga Mahalini

SINAR HARAPAN - OTELLO Asia dan Redline Kreasindo mengumumkan bahwa Sandhy Sondoro, Lyodra, dan Mahalini akan tampil sebagai tamu spesial di konser "Dewa 19 Featuring All Stars Stadium Tour 2023".



"DEWA 19 featuring ALL STARS STADIUM TOUR hari ini resmi mengumumkan bintang tamu tambahan yang akan mengguncang Stadion Manahan Solo 29 Juli dengan guest stars Sandhy Sondoro dan Mahalini, dan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada 12 Agustus dengan guest stars Sandhy Sondoro dan Lyodra," kata CEO Otello Asia Sysan Ibrahim melalui siaran pers, Rabu.



"DEWA 19 featuring ALL STARS STADIUM TOUR 2023" akan menjadi gebrakan konser kolaborasi pertama terbesar dalam sejarah DEWA 19 di Indonesia dan menjadi sejarah baru konser berskala Stadium Show bersama musisi legendaris Internasional ternama dunia “ALL STARS” tampil dalam satu panggung.



DEWA 19 akan mengguncang panggung bersama Ari Lasso, Virzha, Ello, Tyo Nugros, Derek Sherinian, Dino Jelusick, Jeff Scott Soto, Phil X, dan nama-nama lain yang akan diumumkan dalam beberapa waktu ke depan.



Sysan meyakini bahwa konser tersebut akan menjadi pengalaman yang asik dan menyenangkan bagi penonton.

Pasalnya, setiap pembeli tiket akan mendapat gelang LED yang akan menyala dan gemerlap mengikuti irama lagu selama konser berlangsung.

Gelang itu bisa dibawa pulang sebagai kenang-kenangan konser DEWA 19 featuring ALL STARS.



"Konser DEWA 19 featuring ALL STARS STADIUM TOUR 2023 adalah konser yang harus ditonton bersama sahabat, teman-teman atau bahkan keluarga sekalipun," ujar CEO Redline Kreasindo Rionaldo Liputo menambahkan.



Sebelumnya, DEWA 19 telah merilis single "Love is Blind", berkolaborasi dengan para musisi legendaris dunia di Amerika yakni Jeff Scott Soto (vokalis Sons of Apollo), Simons Phillips (mantan pemain drum Toto), Ron "Bumblefoot" Thal (gitaris Sons of Apollo dan mantan gitaris Guns N' Roses).

Juga Dino Jelusick (vokalis Trans-Siberian Orchestra dan keyboardist serta backing vocal Whitesnake), Derek Sherinian (keyboardist Sons of Apollo dan mantan keyboardist Dream Theater), dan Billy Sheehan (bassist Sons of Apollo dan mantan bassist Mr. Big).



Grup kolaborasi DEWA 19 featuring ALL STARS juga akan merilis lima single baru yakni “Immortal Love Song”, “Arjuna” (versi bahasa Inggris).

Serta “Perempuan Paling Cantik Di Negeriku Indonesia”, “Rosanna” (lagu milik TOTO) dan lagu legendaris Queen “Bohemian Rhapsody” dengan aransemen baru dengan lead vocal Jeff Scott Soto.***